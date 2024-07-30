Китай запустил первый электрифицированный грузовой коридор, разработанный совместно с SANY Heavy Truck

Китай добился значительных успехов в области экологичного транспорта, запустив первый электрифицированный грузовой коридор, разработанный совместно с SANY Heavy Truck, бизнес-подразделением SANY Group, занимающимся интеллектуальными и подключенными к сети грузовыми автомобилями. Этот проект, охватывающий непрерывный участок дороги протяженностью более 900 километров, соединяющий Тяньцзинь, Пекин, провинцию Хэбэй и Внутреннюю Монголию, служит новой моделью экологичной и низкоуглеродной трансформации Китая. Он также является серьезным шагом вперед на пути к формированию электрифицированного логистического ландшафта страны.

Комментируя план эксплуатации, менеджер автопарка покупателя отметил: «Несомненно, разработка дальнемагистрального логистического маршрута для тяжелых электрических грузовиков является сложной задачей, но надежность машин SANY, беспрецедентная послепродажная поддержка и всеобъемлющая гарантия на запасные части компании упростили решение всех вызывающих сомнение вопросов. Электрификация знаменует собой начало нашего партнерства, и мы с нетерпением ждем в ближайшие годы более тесного сотрудничества в области автономных транспортных средств».

Сто перезаряжаемых тяжелых грузовиков SANY Flat Top 350 будут введены в эксплуатацию вдоль коридора и станут обслуживать 900-километровый маршрут, который соединяет ключевые логистические центры в Тяньцзине, Чжуочжоу и Чжанцзякоу. Коридор поддерживается двенадцатью станциями пополнения запасов и пятью центрами прямого обслуживания, в каждом из которых предусмотрен ассортимент запасных частей на общую сумму более 150 000 юаней, что обеспечивает бесперебойную работу. Терминалы на обоих концах коридора имеют значительный резерв запасных частей на сумму 350 000 юаней каждый. Эта мощная инфраструктура способствует созданию экономически эффективной, экологичной сети тяжелых грузовиков, необходимой для поддержки экономики замкнутого цикла в отрасли добычи марганца.

Этот коридор является жизненно важной составляющей региональной стратегии перехода к более экологичному и низкоуглеродному будущему. В ходе эксплуатационных испытаний парк машин достиг коэффициента использования 100 % за последние семь дней, продемонстрировав при этом минимальное потребление электроэнергии на уровне всего 1,14 кВтч/км.