Китайские коммерсанты со всего мира почтили память своего родоначальника в Шанцю, Китай

В девятый день девятого месяца китайского лунного года, в китайском городе Шанцю (Shangqiu) провинции Хэнань прошла грандиозная церемония поклонения. Около 500 представителей китайского торгового предпринимательства со всего мира собрались, чтобы почтить память Ван Хая, родоначальника китайской торговли, восславить дух китайского предпринимательства с его культом добродетели и великодушия, приверженностью принципам деловой этики, честности и благонадежности и стремлению к инновациям и переменам, а также чтобы подтвердить стремление к единству и сотрудничеству на благо общего будущего, как заявлено в программном документе Организационного комитета 9-го международного фестиваля китайских коммерсантов в Шанцю, Китай.

Фундамент этой традиционной встречи закладывался еще 4000 лет назад. В то время на этой территории проживало племя, именовавшееся Шан (Shang). Седьмой предводитель племени, Ван Хай (Wang Hai), был искусным торговцем, что способствовало повышению благосостояния и укреплению племени. Спустя несколько поколений роста и развития представители племени шанцев положили начало второй династии в истории Китая — династии Шан. Деяния Ван Хая были увековечены на гадальных костях, которые затем передавались из поколения в поколение. Китайцы верят, что Ван Хай был первооткрывателем коммерческой торговли, поэтому его почитают как «родоначальника коммерсантов». Многие китайские иероглифы, относящиеся к торговой деятельности, имеют в своем составе элемент «шан», например: коммерция (шане), товар (шанпинь), торговец (шанрен). Поэтому Шанцю как родина предка всех коммерсантов, племени Шан и династии Шан, место зарождения торгового предпринимательства, товаров, коммерции и культуры торговли привлекает множество китайцев, которые проводят здесь фестивали и отдают дань уважения этой земле. В этом году мероприятие проходит уже в девятый раз.

В наши дни Шанцю развит в транспортном отношении и является одним из немногих городов в Китае, который служит полнофункциональной транспортной развязкой как для традиционной, так и для высокоскоростной железной дороги, а также узловым пунктом высокоскоростной железнодорожной сети «Восемь вертикалей и восемь горизонталей». В настоящий момент в Шанцю действует три промышленных кластера с сотнями миллиардов годового оборота в области выпуска оборудования, текстильной и швейной промышленности, а также производства продуктов питания; здесь также находятся одиннадцать кластеров с десятимиллиардными оборотами в области производства холодильной техники, приборостроения и сверхпрочных материалов. Город энергично развивает новые отрасли, такие как транспорт на новых источниках энергии, новые материалы, электронная информация и биомедицина, а также планирует развитие целого ряда отраслей будущего, включая здравоохранение, создание углеродных материалов, водородную энергетику и хранение водорода, искусственный интеллект и метавселенную. Шанцю привержен делу создания первоклассной деловой среды, строительства шлюза и хаба для выхода во внешний мир и превращения в важный международный перевалочный пункт (сухой порт) в инфраструктуре инициативы «Пояс и путь». Город продолжает поддерживать и пропагандировать традиции уважения, признания ценности и поддержки различных видов бизнеса.