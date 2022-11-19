Китайский «город льда» Харбинь с его уникальным шармом посылает теплое приглашение миру

Согласно заявлению местного правительства, Харбин, столица самой северной провинции Китая Хэйлунцзян, посылает теплое приглашение всему миру познакомиться с его ледяной и снежной культурой, природными пейзажами, легендарной архитектурой и современной музыкой.

Harbin is renowned for its ice and snow culture, vividly displayed in Harbin Ice and Snow World.

Город славится своей культурой льда и снега, которая предстает во всей красе в ходе Харбинского международного фестиваля льда и снега. Желающие узнать, каково это — оказаться в окружении сотен тысяч кубометров льда и снега, должны посетить фестиваль и испытать это на себе. Лестницы, стены, поручни, дворцы и замки — все это сделано изо льда.

На Международной выставке снежных скульптур Sun Island представлены всевозможные виды необычных творений, некоторые из которых высотой почти 10 этажей. Лед и снег превращаются в уникальные произведения искусства, а также в повседневную жизнь людей.

Когда выпадает первый снег, сразу же пробуждается снежный характер города Харбин. Игры в снежки, лепка снеговиков, катание на лыжах, круги на снегу, ледовые горки, катание на ледяных санях и ледяные гироскопы — игры со льдом и снегом заполняют свободное время жителей Харбина.

История Харбина начинается с его материнской реки Сунгари, которая берет свое начало в озере Тяньчи в горах Чанбайшань. Протекая через Харбин, река привносит энергию в город. В районе Харбина также зародились династии Цзинь и Цин около 1000 лет назад. Население росло, а вдоль реки Сунгари развивались деревни.

В конце XIX века эта некогда маленькая рыбацкая деревня начала разрастаться, когда здесь была построена станция Китайско-Восточной железной дороги. Харбин стал одним из немногих городов с доступом к железным дорогам и получил прозвище «город, ведомый поездами». Харбин быстро интернационализировался и превратился в мегаполис, в котором восточная культура сосуществует с западной.

Когда люди посещают Харбин, они первым делом едут на Центральную улицу. Эта улица длиной 1450 метров скорее похожа на архитектурный музей. Здесь представлены такие архитектурные стили, как барокко, ренессанс, эклектизм и т. д., а также влиятельные архитектурные школы Запада.

Софийский собор, расположенный в двух кварталах от Центральной улицы, был основан в 1907 году. Во время снегопадов заходить в этот собор из красного кирпича с зеленой кровлей было все равно что попадать в сказку.

Еще один обязательный пункт маршрута — район Лаодаовай, прозванный «Китайской барочной улицей». Архитектура здесь в стиле барроко, если говорить о фасадах, но внутренние дворы имеют китайскую планировку. На барельефах фасадов изображены символы урожая зерновых, а также символизирующие процветание и благополучие пионы и пр., что имеет красивое значение на китайском языке.

Харбин, город, известный своей любовью к музыке, признан ЮНЕСКО «музыкальным городом». В конце XIX века в Харбине были представлены опера, балет и джаз. Здесь зародилось первое поколение консерваторий и симфонических оркестров Китая, что сделало Харбин одной из колыбелей современной музыки Китая.