«Китайский Новый год в стиле Санья» задает тон Фестиваля весны в Китае

Во время весеннего фестиваля 2024 года, посвященного Году Дракона, Совет по туризму Саньи (Sanya Tourism Board) в сотрудничестве с China Media Group (CMG) инициировал создание логотипа, связанного с культурой и туризмом, «Welcome to Sanya», демонстрирующего красивые пейзажи и культуру Саньи, с помощью комплексного подхода через СМИ, включающего рекламу и короткие видеоролики, такие как Wonderland Sanya и A Bus Tour Across China•Sanya.

Welcome to Sanya (PRNewsfoto/China Media Group Mobile)

Во время весеннего фестиваля Санья представила более сотни китайских новогодних активностей, таких как тематические парки, фестиваль медведей и гала-концерт фестиваля фонарей, подарив гостям со всего мира уникальный тропический «новогодний праздник».

Как идеальное туристическое направление, Санья может похвастаться идеальной погодой во время Весеннего фестиваля. Помимо исключительной природной среды, местные культурные и туристические ресурсы также привлекают внимание людей. Туристы со всего мира могут познакомиться с китайскими традициями и культурой, наслаждаясь высококачественными туристическими услугами. Будь то выставка традиционной культуры или современные развлечения, залив Хайтанг, залив Ялонг, залив Санья и залив Ячжоу Санья соперничали друг с другом в великолепии.

Sanya уделяет также особое внимание разнообразному досугу для разных клиентов. Любите ли вы шопинг или фотосъемку на фоне красивых пейзажей, склонны к приключениям, рассчитываете расслабиться и отдохнуть или любите водные виды спорта, Санья может не только предоставить вам все варианты, но и дополнить их механизмом предоплаты, который гарантирует вам «беззаботное путешествие» в Санье.

Рекламный логотип «Welcome to Sanya» стал узнаваемым и встречался 1,15 миллиарда раз на китайских сайтах, что не только повысило репутацию Саньи, но способствовало росту местного туризма и экономическому развитию. Во время фестиваля город Санья принял 2,4814 миллиона туристов, что принесло доход в размере 7,494 миллиарда юаней. С 19 по 22 марта Совет по туризму Саньи в сотрудничестве с предприятиями, связанными с туризмом, из Экономического круга Саньи (Sanya Economic Circle) запустил серию мероприятий по маркетингу и продвижению туризма в Сингапуре на 2024 год. В планах Совета по туризму Саньи посетить Средний Восток, Европу, Японию, Южную Корею и другие места, чтобы привлечь больше иностранных туристов в Санью, рассказать историю «Прекрасной Саньи» на международном рынке и способствовать ускоренному развитию рынка въездного туризма.