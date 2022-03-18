Клиенты Innodisk могут испытать новые модули памяти DDR5 на практике

Компания Innodisk объявила о выпуске новых модулей памяти DDR5 промышленного класса для рабочих станций — мощных компьютеров, решающих специализированные научно-технические задачи. Сейчас с выходом этой технологии на рынок первые пользователи cмогут испытать реальную скорость и повышенную производительность, о которых столько говорилось на презентации модулей DDR5 в 2021 году. Сегодня, с запуском Innodisk в массовое производство, новые технологии DDR5, такие как двухрядные группы, обновление одной и той же группы, накристальная функция ECC и сдвоенные подканалы, получают свое применение в рабочих станциях, расширяющих границы скорости, емкости и надежности в профессиональных средах.

Компания Innodisk уже является лидером отрасли по внедрению модулей DDR5 в настольные компьютеры. Одним из клиентов, который уже сумел испытать DDR5 на практике, является международная компания, занимающаяся проектированием и производством рабочих станций для инженерно-проектных работ, разработки продукции, архитектуры, анализа данных и VFX. Для своих рабочих станций они решили использовать модули 4800MT/s 32GB DDR5 UDIMM от Innodisk. Эти рабочие станции идеально подходят для использования новых модулей DDR5, поскольку они обеспечивают производительность уровня серверов с высококлассными процессорами и большим объемом памяти в стандартном форм-факторе ПК для приложений с высокой нагрузкой на ЦП и ОЗУ, таких как графика, 3D-дизайн и видеоредактирование.

Данная компания, чьи конечные клиенты работают в различных отраслях, включая науку и медицину, киноискусство, критически важные приложения, а также производство и проектирование, сумела воспользоваться преимуществами повышенной пропускной способности DDR5, более высокой энергоэффективности и повышенной производительности памяти. Создаваемые ею рабочие станции готовы к решению задач будущего благодаря DRAM-технологии, соответствующей новейшим и высочайшим стандартам. Вышеупомянутые усовершенствования по сравнению с DDR4 позволят клиентам работать быстрее и эффективнее, не беспокоясь о потере данных — накристальная функция ECC DDR5 обеспечивает дополнительную защиту за счет проверки на уровне IC. В настоящее время компания Innodisk предлагает самый широкий на рынке ассортимент модулей DDR5 промышленного назначения, включая UDIMM, SODIMM, RDIMM, UDIMM ECC и SODIMM ECC. Эти модули памяти также обладают другими промышленными характеристиками Innodisk, такими как позолоченные разъемы толщиной 30 мкм и технология защиты от сульфузии, которая добавляет слой для защиты серебряных сплавов, встречающихся в модулях DRAM. Кроме того, сейчас для выборочного тестирования доступны модули DDR5 UDIMM и SODIMM с широким температурным диапазоном.