Клиенты МФО не выбирают одобренные лимиты займов

Повторные клиенты микрофинансовых организаций перестали брать одобренные лимиты. В ноябре 2022 года доля утилизации полностью одобренных займов составила 30-80%, достигнув минимальной отметки за последние два года. Показатель среди первичных клиентов гораздо выше. Он составляет около 80% от общего объема выданных микрозаймов. Это может привести к значительным потерям среди кредиторов.

Иногда чек новых клиентов в 2 раза выше, чем у повторных. Отчасти это объясняется тем, что большинство компаний предлагают впервые обратившимся клиентам получить первый займ без процентов. Так в МФО Манимен показатель составил 45% для первичных и 29% для повторных клиентов. При этом по словам гендиректора компании Сергея Весощука, показатель для вторичных заемщиков с начала года снизился на 6,5%. В Займере новые клиенты в ноябре получили 78,5% лимита от одобренной суммы, в начале декабря 78,9%. У повторных заемщиков показатель составил 0,8% и 58,5% соответственно.

Схожая ситуация наблюдается в группе Eqvanta. В ноябре доля утилизации лимита среди вторичных клиентов составила 83%, что на 4% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Также отмечается увеличение показателя среди новых клиентов. В ноябре он составил 97%, что на 5% выше, чем в январе.

При повторном обращении в МФО заемщики более ответственно подходят к получению займов и берут деньги в соответствии с текущими потребностями, — поясняет Весовщик. По мнению старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игоря Алексеева, такая ситуация может вызывать снижение объема утилизированных лимитов со стороны добросовестных клиентов, которые своевременно возвращают микрозаймы.

По данным «Ъ», доля новых клиентов в МФО составляет всего 20% от всех заемщиков. Они берут в долг меньшие суммы, что обусловлено ужесточением проверки. В начале года средний займ новых клиентов составлял 5,2 тыс. рублей, в ноябре — 4,75 тыс. рублей, — сообщает директор по сбору и анализу данных Cash-U finance Всеволод Чернаков. По его словам, повторные заемщики оформляли брали в долг около 11 тыс. рублей. При первом обращении в компанию люди редко берут более 5-6 тыс. рублей, — поясняет гендиректор Webbankir Андрей Пономарев. При этом среднее значение по стране по всем микрозаймам составляло немногим более 9000 рублей.

Тенденция снижения чека коснулась и среднесрочных займов. Средний лимит для новых клиентов этом сегменте в ноябре уменьшился на 12,8% и составил 13,87 тыс. рублей, — подтверждают в МФО «Лайм Займ». При этом суммы запроса с их стороны увеличиваются. По словам Пономарева, этот показатель с начала года вырос на 7,5%. В интервью «Россия 24» 28 декабря 2021 года глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что необходимо избежать закредитованности граждан в данном сегменте.

Пономарев считает, что риск просрочки заема у новых клиентов выше, что учитывается при скоринговой проверке: при первом обращении компании одобряют порядка 20% заявок, при повторном — более 90%. По данным НБКИ, в октябре текущего года доля займов с просрочкой более 90 дней составила 43,1%, что на 10,2% больше, чем в январе.

Уменьшить долю просроченных микрозаймов позволит уменьшение количества одобренных запросов, — поясняет гендиректор Eqvanta Андрей Клейменов. Однако, по его мнению, данную стратегию нельзя реализовывать в долгосрочной перспективе. По мнению Клейменова, это может привести к увеличению объема выдачи займов в нелегальных организациях. Уменьшение количества утилизированных займов среди вторичных заемщиков приведет к уменьшению дохода от процентов и комиссии в МФО.