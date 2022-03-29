Клинический психолог Дарья Милай рассказала, почему женщина женщине самый главный враг?

Понятие «женский коллектив» вошло в анекдоты как стереотипно токсичная среда. Но когда априори неприязненное отношение женщин друг к другу разрушает карьеры, судьбы и душевное здоровье, становится не до смеха. Где искать корни женской мизогинии и как ей противостоять? Рассказывает Дарья Милай — клинический психолог, психотерапевт, автор книг и новаторских психотерапевтических методов.

Причины токсичной женской конкуренции

Существуют два понятия: феминизм и мизогиния. Как ни странно, их очень часто путают и смешивают. Внутри феминистической картины мира существует комплекс представлений о гендере, которые могут восприниматься со знаком плюс: например то, что женщины более эмпатичны и эмоциональны чем мужчины, менее агрессивны и опасны для окружающих.

Мизогиния начинается там, где на основании предвзятого отношения к полу женщинам отказывают в каких-то правах, демонстрируют пренебрежение и неприязнь словами или действиями.

В каждом человеке есть мужское и женское начало. Обычно одно из них доминирует, но для полноценного существования и мировосприятия необходимы оба, ведь у них разный функционал.

Сексизм со стороны мужчин — тема для отдельных исследований. Что же касается женщин, открыто проявляющих мизогинию, то в глубине души они стремятся дистанцироваться от своего пола. Ненависть, направленная вовне, имеет корни в неприятии женского начала в себе.

Исторически сложилось так, что мы очень долго жили в патриархальном обществе: женщины не были полноправными его членами, и наследие этой системы еще не исчерпано. Женщина, ненавидящая себе подобных, культивирует иллюзию приближения к мужчинам — то есть, к существам, чей статус выше, чья ценность не нуждается в доказательствах.

Комплекс неполноценности проявляется таким образом очень часто: нет более ожесточенной нетерпимости, чем та, которая основана на неприятии каких-то аспектов собственной личности. Есть мнение, что самые убежденные гомофобы — это мужчины, подспудно неуверенные в своей гетеросексуальности. По тому же принципу нет более ярых женоненавистниц, чем сами женщины.

Мизогиния в основополагающих сферах жизни: семья и работа

Круг ненависти рождается из определенной педагогической системы. Особенно это заметно в культурах, где принята жесткая семейная иерархия. Девочки с детства бесправны — им запрещают получать желаемое образование и работу, самостоятельно выбирать спутника, одеваться так, как они хотят, высказывать мнение. Причем давление осуществляется не только мужчинами, но в первую очередь старшими женщинами: матерями, свекровями.

Если разобраться, эти паттерны имеют место не только в патриархальных обществах, но и в больших городах центральной России.

Рассмотрим пример свекровь/невестка. Хозяйка дома, взрослая женщина, сама пережила опыт психологического давления и насилия, если не выраженного прямыми запретами и принуждениями, то проистекающего из пунктов традиционного гендерного воспитания: «Ты же девочка, ты не должна/ты обязана». Как только в семье появляется более молодая женщина, накопленный страх реализуется в виде агрессии против той, в ком хозяйка дома видит свое отражение.

Также есть фактор подмены мишени. Если в биографии наличествует женский образ, с которым связано много боли и ненависти — мать, бабушка, свекровь — то месть, которая по разным причинам не может настичь объект негативных эмоций, перенаправляется на любую девушку, которая попадается под руку.

Аналогичная схема работает для гражданских отношений, например руководительница/подчиненная. Женщина, добившаяся успеха вопреки стереотипам, неприятию, обесцениванию, часто «отыгрывается» на сотрудницах: заставляет их проходить те же круги унижения, которые прошла сама.

В какой-то мере это защитный механизм психики: с травматическим опытом невозможно жить, и отрицательная энергия ждет возможности выплеснуться на более слабого индивида.

Как правильно выстраивать отношения женщине с женщиной

В каждом человеке зашит внушенный с детства посыл — набор запретов и обязательств. Например, не лениться, не показывать чувств, знать свое место, не жалеть себя. К окружающим автоматически применяются те же завышенные требования, что ведет к нетерпимости и обесцениванию.

Притом женщинам очень важно находить друг в друге союзниц, а не врагов. Кроме полезных социальных контактов налаживание связей с себе подобными принесет главную победу: гармонию внутри, принятие своей личности в полном объеме.

Вот ряд простых ходов, которые могут изменить мир:

оказывать поддержку другим женщинам;

проговаривать негативные моменты — зависть, обиду, соперничество — чтобы не допускать их стихийных и искривленных проявлений;

разбираться в триггерах: понимать, что именно и почему раздражает в другой женщине; помощь психолога не будет лишней;

не скупиться на комплименты;

демонстрировать ценность другого человека, даже если это подруга, а не потенциальный партнер.

Полюбить себя — вот главное средство против внутренней и внешней мизогинии.