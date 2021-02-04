Ключ на старт. Тула приняла эстафету международного молодежного промышленного Форума «Инженеры будущего»

28 января состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению X Международного промышленного форума «Инженеры будущего – 2021». Традиционное молодежное мероприятие Союза машиностроителей России и ГК Ростех пройдет в 2021 году с 18 по 28 июня на территории Тульской области.



Форум «Инженеры будущего» проводится с 2011 года и признан уникальной площадкой для обмена опытом между российскими и зарубежными молодыми учеными и специалистами промышленных предприятий. В 2015 году Форум был включен в утвержденный Правительством РФ план мероприятий по популяризации рабочих и инженерных профессий.



На заседании Оргкомитета, в котором приняли участие Владимир Гутенев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России; Вячеслав Федорищев, первый заместитель губернатора Тульской области, председатель организационного комитета; Алексей Давлетшин, министр молодежной политики Тульской области.



На оргкомитете была представлена концепция предстоящей юбилейной конференции, сценарии проведения мероприятия, деловая, образовательная, культурная, экскурсионная и спортивная программы Форума-2021. Также Оргсовет провел очную церемонию награждения победителей Форума-2020, прошедшего в связи с коронавирусными ограничениями в дистанционном формате.



Соглашение о проведении традиционного Форума Союза машиностроителей России «Инженеры будущего – 2021» в Тульской области было подписано осенью 2020 года. За право проведения Форума-2021 на своей территории боролись 23 региона России. Лидерство Тульского государственного университета в корпоративном рейтинге «Инженеров будущего- 2020» стало одним из решающих факторов выбора области в качестве «хозяйки» следующего масштабного промышленного форума. Не менее значимыми для организаторов стали лидирующие показатели Тульского РО в рейтинге работы региональных отделений СоюзМаш в 2020 году.



Передавая кубок «Инженеров Будущего» тульскому региону, Владимир Гутенев, указал, что Форум «Инженеры будущего» — это не первая совместная работа Союза машиностроителей с правительством Тульской области в образовательной сфере. «Не сомневаюсь, что полученный опыт в уже реализованных проектах, позволит провести на высоком уровне и Форум «Инженеры будущего». Весь уникальный потенциал Тульского региона будет направлен на то, чтобы сделать юбилейный Форум ярким, впечатляющим и резонансным», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике.



Со своей стороны Вячеслав Федорищев отметил высокую эффективность взаимодействия Союза машиностроителей России и Тульской области, а также высокие показатели работы регионального отделения Союза в 2020 году. «Уверен, что X Международный промышленный форума «Инженеры будущего – 2021» станет еще одной нашей общей победой на территории Тульской области», — подчеркнул первый заместитель губернатора региона.



Несмотря на ограничительные факторы, в том числе, связанные с пандемией, ожидается, что число иностранных участников Форума-2021 будет выше, чем в предыдущие годы, в свою очередь, выразил уверенность Владимир Гутенев. «Активный интерес к Форуму проявляют зарубежные партнеры, представители делового сообщества, «капитаны» крупного бизнеса, что подтверждает инвестиционный потенциал Тульской области», — указал первый заместитель председателя Союза машиностроителей России.



Предполагается, что Форум «Инженеры будущего – 2021» пройдет с 18 по 28 июня 2021 года в парк-отеле «Сенино», который расположен Заокском районе Тульской области, сообщил Алексей Давлетшин. По его словам, помимо удачной геолокации отель имеет большую территорию и развитую инфраструктуру, где с комфортом могут разместиться более 1500 человек.



«Предстоит большая работа, — отметил министр молодежной политики Тульской области. — Мы должны разместить палаточный городок на 170 палаток, образовательные, организационные шатры, систему водоснабжения и энергообеспечения временных объектов, а также другие элементы инфраструктуры».



В рамках первого заседания оргкомитета также состоялась церемония награждения победителей личного и корпоративного рейтингов Форума «Инженеры будущего-2020».



Награды получили: Антон Абрамов, заместитель директора центра реализации проектов и научно-технических разработок ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», Маргарита Гордеева, доцент ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный



исследовательский университет)», Сергей Донской, заместитель начальника производства композитной оснастки ПАО «ВАСО», Оксана Веселова, инженер технолог ПАО «ВАСО», Георгий Матлыгин, инженер-технолог ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация «Иркут».



«Инженеры будущего-2020» проходил в онлайн-формате, лучшие цифровые «находки» форума будут взяты на вооружение при организации будущих конференций.



По словам Владимира Гутенева, организаторы Форума подготовили для участников ряд интересных задумок, реализаций которых в настоящий момент занимается Оргкомитет.



«Мы должны показать уникальность тульской земли, как через деловую, так и экскурсионную программы, сконвертировать интерес мощных зарубежных компаний в приток инвестиций в регион», — подчеркнул первый вице-президент Союза машиностроителей России.



Справочно



Международный молодежный промышленный Форум «Инженеры будущего» проводится Союзом машиностроителей России при поддержке ГК «Ростех» с 2011 года. За время проведения форума в его мероприятиях приняли участие более 16 000 молодых специалистов, ученых, аспирантов и студентов, из них 1621 в онлайн формате в прошлом году. Молодые инженеры на площадке форума ежегодно представляют более 400 промышленных организаций (предприятия и вузы) из 60 регионов РФ. Форум посетили более 100 делегаций из 63 стран.