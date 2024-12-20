Клуб «Мультиспорт» и Фонд Юрия Лужкова продолжили традицию проведения предновогодних теннисных турниров в честь памяти Юрия Лужкова

14 декабря в спортивно-развлекательном клубе «Мультиспорт» в Лужниках при поддержке Фонда Юрия Лужкова прошел традиционный зимний теннисный турнир памяти Юрия Михайловича «Кожаная кепка» в парном разряде среди любителей.

Первое место заняли космонавт, Герой РФ Сергей Залëтин и член клуба «Мультиспорт» Владислав Сорокин, одолев в напряженной борьбе серебряных призеров — космонавта и Героя РФ Валерия Токарева и предпринимателя Евгения Трайчуна.

Третье место разделили две пары спортсменов: космонавт и Герой РФ Сергей Трещёв и чемпион СССР по прыжкам с трамплина, олимпиец Эдуард Субоч; политолог Мэлс Бекбосынов и член клуба «Мультиспорт» Сергей Переверзев. Победителями дополнительного турнира стали Александр Лужков и Яков Преслер.

Почетный гость «Кожаной кепки» — Геннадий Хазанов — в своей приветственной речи с теплом вспомнил неизменное жизнелюбие Юрия Лужкова и его неиссякаемую тягу к знаниям. В частности, он рассказал присутствующим, как Юрий Лужков во время звонка не смог долго говорить с ним, так как опаздывал на урок фортепиано, а также совет градоначальника всем в любом возрасте «заниматься школьными науками».

Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, многолетний советник и соратник мэра Москвы, также поделился воспоминаниями о Юрии Михайловиче, назвав его замечательным человеком, он поблагодарил Фонд Юрия Лужкова за работу и выразил уверенность, что этот памятный турнир будет проводиться еще долгие годы.

Президент Федерации тенниса Москвы Евгений Алексеевич Пантелеев поприветствовал участников турнира «Кожаная кепка», напомнив, что теннис был одним из самых любимых видов спорта Юрия Михайловича: «Он не просто участвовал в турнире «Кожаная кепка», он участвовал азартно и с удовольствием. Здесь сегодня собрались люди, которые знали и уважали Юрия Лужкова и будут хранить память о нем до конца своих дней».

Елена Батурина в обращении к участникам турнира пожелала всем сохранять тот азарт, с которым Юрий Михайлович играл в теннис и делал вообще все в своей жизни: «Те, кто был лично знаком с Юрием Михайловичем, помнят, с каким энтузиазмом он брал в руки ракетку. В 2026 году Юрию Михайловичу исполнилось бы 90 лет, и я уверена, что он был бы рад отметить юбилей на теннисном корте в компании друзей и близких».

Турнир «Кожаная кепка» появился в конце 1990-х годов по инициативе и при активном участии Юрия Михайловича Лужкова, благодаря чему и получил свое название — в честь любимого головного убора градоначальника. Турнир на протяжении многих лет проводился среди сотрудников мэрии Москвы с целью популяризации этого вида спорта и физической активности в целом. Со временем в соревнованиях начали принимать участие не только члены правительства Москвы, но и звезды шоу-бизнеса и видные российские политики и бизнесмены. В качестве главного приза чемпионы турнира получали символическую кепку.

После перерыва турнир возродился в 2021 году — в год 85-летия со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова. Три года спустя традиция развивается — в преддверии Нового года на кортах «Мультиспорта» собираются многие из тех, кто в свое время участвовал в турнирах «Кожаная кепка».

Фонд Юрия Лужкова реализует и поддерживает и другие многочисленные проекты, развивающие образование, спортивную, культурную и общественную жизнь москвичей и россиян, что было близко и дорого Юрию Михайловичу.

На фото: турнир «Кожаная кепка 2024»