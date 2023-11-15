Клубная резиденция «Залесье» — победитель Green Property Awards 2023

По версии независимой отраслевой премии Green Property Awards 2023, новая клубная резиденция «Залесье» стала победителем в номинации «Проект будущего — загородная недвижимость». Камерный проект находится в уникальном месте Московской области, среди реликтовых лесов Клинского района.

Проект предполагает, что на территории 7 га будет расположено 25 вилл, выполненных в единой стилистике — из клееного бруса увеличенного размера, дополненных панорамным остеклением и архитектурной подсветкой, а также клубный дом и собственная баня на дровах.

Комфортную среду обеспечивает современная экопарковка на территории отеля, доступность всей необходимой инфраструктуры, а также обеспечение безопасности за счет охраняемой территории. В рамках досуговых зон — детская площадка, зона отдыха, а ландшафтный дизайн вдохновлен стилем английского сада.

Премия Green Property Awards выделяет лучшие проекты «зеленого строительства», соответствующие стандартам энергоэффективности, экологичности и комфортной среды. Профессиональное жюри комплексно оценивало девелоперский подход, технические характеристики и влияние объекта на окружающий городской ландшафт и жизнь горожан.