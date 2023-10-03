Клубы из Милана – главные фавориты сезона Серии А

Сезон в футбольном чемпионате Италии лишь недавно стартовал, однако в нем уже вырисовалась пара главных претендентов на титул.

В итальянской Серии А – элитном футбольном дивизионе страны, сыграно лишь 7 туров, однако дуэт лидеров уже отчетливо виден – это пара клубов из Милана, «Интер» и команда с одноименным с городом названием. Коллективы подошли к очередному туру с одинаковым количеством побед и набранных очков – по 18, и опережают ближайших преследователей на 4 пункта.

Неудивительно, что именно «Интер» и «Милан» считают основными претендентами на чемпионский титул, или «скудетто», как принято называть его в Италии. Такого мнения, в частности, придерживаются и эксперты компании Leonbets bk, в мобильной версии которой всегда есть актуальные котировки на итоги европейских футбольных первенств, среди которых, конечно же, особое место занимает итальянская Серия А.

Если проанализировать котировки БК Леон на имя будущего чемпиона Италии, то самые высокие шансы эксперты оставляют «Интеру», вероятность победы которого в борьбе за «скудетто» сейчас оценивается в 48% шансов. А вот те поклонники футбола, которые доверят свой промокод леонбетс игрокам «Милана» в расчете на завоевание ими желанного «скудетто», должны знать, что шансы на успех в таком случае будут составлять лишь 25% вероятности. Это второй показатель среди всех участников сезона в итальянском элитном дивизионе.

У остальных претендентов на титул шансы пока заметно ниже, чем у дуэта из Милана. Например, идущему третьим в рейтинге вероятности завоевания «скудетто» туринскому «Ювентусу», аналитики беттинг-сферы отдают лишь 17% шансов на титул, действующему чемпиону Италии – «Наполи», оставляют 13.5 шансов на повторение успеха, а замыкающей пятерку сильнейших «Аталанте» – и вовсе лишь 3.5%.

Напомним, что «Интер» и «Милан» являются одними из самых титулованных команд в истории чемпионата Италии. У них по 19 завоеванных чемпионских титулов, и по этому показателю лишь один клуб опережает миланский дуэт – это туринский «Ювентус», который завоевывал «скудетто» 36 раз.

В последний раз «Интер» становился чемпионом страны в сезоне 2020/21, а соседи из «Милана» праздновали чемпионский успех годом позднее – в кампании 2021/22 годов.