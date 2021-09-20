Ключи о новых квартир получили 435 краснодарцев

В жилкомплексе «Элегант» новоселье отпраздновали 435 жителей Краснодара. Они уже получили ключи от новых квартир. В связи с этим прямо во дворе многоэтажного дома был организован концерт для взрослых, а также веселые конкурсы и увлекательные игры для маленьких жильцов.

«Жилой комплекс полностью соответствует своему названию. Дома имеют утонченный дизайн, современные холлы, постройки в единой цветовой гамме. У нас тоже очень качественная постройка. Тем более, радуют сроки сдачи в эксплуатацию дома. Все прошло четко и быстро. Планировка в нашей квартире – просто шикарнейшая. Отличные виды, мы с семьей очень довольны», – рассказала один из дольщиков, жительница Краснодара Ольга Сиджах.

Федеральным застройщиком современного жилого комплекса выступает компания «ЮгСтройИмпериал». По объемам текущего строительства на Кубани оператор уверенно занимает первое место. В компании рассказали, в ЖК «Элегант» вскоре станет еще больше соседей. Не позднее декабря 2021 года по плану – введение в эксплуатацию еще одного жилого дома на 365 квартир.

«При строительстве жилых домов особое внимание уделяем уровню комфорта. Для взрослых мы предусматриваем зоны релакса. В таких зонах можно просто отдохнуть после бешеного ритма трудового дня, посидеть с планшетом или ноутбуком, пообщаться с соседями. Для любителей более активного отдыха – спортивные площадки. Для нас немаловажно, чтобы жители чувствовали себя, как дома», – сказала Анастасия Маслеха, коммерческий директор компании «ЮгСтройИмпериал».

Источник фото: krasnodar.domostroyrf.ru