Книга Егора Яковлева о нацистском геноциде стала основой цикла документальных фильмов

Москва, 27 января 2025 года – книга «Нацистский геноцид народов СССР. Неизвестные страницы» историка и журналиста Егора Яковлева удостоена просветительской премии «Знание». На торжественной церемонии в Национальном центре «Россия» труд, призванный сохранить священную память о трагедии Великой Отечественной войны, был отмечен наградой «За лучшую просветительскую книгу».

В своем монументальном исследовании автор представил на суд читателей уникальные архивные документы и сенсационные рассекреченные материалы, неопровержимо доказывающие геноцидальный характер злодеяний, совершенных нацистами на территории Советского Союза. Страницы книги, пропитанные болью и правдой, открывают новые, по сей день неизвестные грани трагедии.

Опираясь на материалы книги Егора Яковлева, Фонд военно-исторического кино при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) с прошлого года трудится над созданием масштабного шестисерийного документального цикла под названием «План голода. Истоки геноцида». Этот беспрецедентный проект раскроет миру чудовищную стратегию, разработанную гитлеровской Германией с целью истребления народов СССР, стратегию, которая навсегда останется незаживающей раной в памяти поколений.

Нацистская стратегия голода была облечена в страшный документ под названием «Директивы по экономической политике экономического штаба «Ост». Его автором стал Герберт Бакке. «План голода» фигурировал в качестве весомого доказательства преступлений на Нюрнбергском процессе. Поразительно, но полный перевод этих директив на русский язык был осуществлен лишь в 2023 году. До настоящего времени никто не предпринимал попыток создания документального фильма, посвященного плану Бакке. Долгое время эта бесчеловечная форма нацистского геноцида оставалась в тени. Сериал «План голода. Истоки геноцида» впервые раскроет нацистские замыслы во всей их чудовищной полноте.

На данный момент завершены съемки трех серий, рассказывающих о реализации плана голода: в концлагерях на территории Советского Союза, которые служили важнейшим инструментом уничтожения в руках нацистов; блокаде Ленинграда и голоде, устроенном в его оккупированных пригородах – Пушкине, Гатчине, Павловске, Шлиссельбурге.

Премьера документального сериала приурочена к 80-летию со дня начала Нюрнбергского процесса и запланирована на осень 2025 года на одном из федеральных каналов.