Книга русского историка Олега Кузнецова напоминает об угрозе нацизма

Попытки реабилитировать нацизм в последние годы следует считать главным источником трагических событий, которые сотрясают целые страны и континенты и угрожают спокойной жизни людей. К сожалению, после второй мировой войны угроза со стороны фашизма и нацизма никуда не делась. Об этом в 1995 году предупреждал знаменитый писатель Умберто Эко, об этом в своей книге «Государственная политика героизации нацизма в Армении» пишет отечественный историк Олег Кузнецов. На примере Армении он отмечает, что в силу каких-то причин новые лидеры этой страны во главе с премьером Николом Пашиняном не торопятся с ликвидацией нацистского наследия своих предшественников. Об этом сообщает сайт Иносми.ру.

Как отмечает Олег Кузнецов, у пути любой страны к нацизму есть общие признаки, что доказывается опытом всех нацистских режимов прошлого века. К таким признакам относятся попытки переписать историю, героизировать нацистских преступников. Об опасности таких действий говорил и российский президент Владимир Путин 9 мая 2019 года: «Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков».

Книга Олега Кузнецова является предупреждением, призывом к здравому смыслу, исключению в государственной политике фальсификации исторических фактов. В качестве примера автор приводит реабилитацию в Армении нацистского преступника Нжде. Нынешние власти этой страны или заложники, или продолжатели практики героизации нацизма, которая проводилась в ней до них, — констатирует автор.