«Когда ты — победитель, плакать не стыдно» — 1xСтавка (1xBet) о настоящих эмоциях

Счастливые улыбки для фото — титульная сторона золотой медали, но слезы — ее тайная сторона, о которой говорить не принято. И напрасно, ведь искренности в них не меньше, а то и больше. 1xСтавка(1xBet) вспоминает самые яркие слезные моменты Олимпиады в Китае.

Фристайлер Сергей Ридзик

Россиянин уже вторую Олимпиаду подряд выигрывает бронзу в ски-кроссе — отличный показатель мастерства! Но после окончания гонки в Китае спортсмен в слезах признался, что из-за Игр ему пришлось оставить беременную жену и пропустить рождение дочери. “Любовь моя, я сегодня стал третьим. Прости, что меня не было в день рождения нашей дочери. Но наша Мира будет знать, что ее батька сегодня сделал историю. Да, не получилось выиграть золото, но бронза — то еще лучше. Мама, ты можешь гордиться своим сыном. Не опять, а снова» — обратился Сергей к своей семье, которая в уже обновленном составе наблюдала за выступлением спортсмена. Дважды поздравляем!

Сноубордистка Анастасия Паршина

Спортсменка из Магадана покорила весь мир трогательной историей о дедушке Гене, в честь которого назвала свой сноуборд, и, конечно, искренней реакцией на путевку в смешанную гонку, сбивчиво проговорив сквозь слезы: «Ой, я забыла! А-а-а-а! Можете это не снимать, пожалуйста? Меня прибьют в команде. Я забыла! Обалдеть!». К сожалению, в четвертьфинале сноубордистка заняла только четвертое место и дальше не прошла, но Анастасия уже заявила, что поборется со всеми на Играх в Милане. Обещание настоящего победителя!

Сноубордист Вик Уайлд

Победа со слезами на глазах! После длительного перерыва 35-летний Вик выиграл свою третью Олимпийскую медаль и не сдержал эмоций, заплакав в прямом эфире. Но слезы резко сменились удивлением, когда он узнал, что еще в четвертьфинале обошел серебряного призера прошлой Олимпиады Сан Хо Ли на 0.01 секунды: «Был 0.01? Ноль, точка, ноль, один? Ноль, точка, ноль, один… Я не знал! Вау, я не знал!» Медаль Вика — яркий пример того, что даже если что-то сразу не получается, не нужно сдаваться. Ведь, если это приносит вам радость, то оно уже того стоит.

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Путь этих спортсменов — это история о работе над собой, своими ошибками и преодолением мнения большинства. После неудачных Игр в Пхёнчхане их собственный тренер называл пару старым проектом, а сама пара почти распалась. Но в Китай они привезли всю свою спортивную злость и упорство. Результат? Произвольное выступление, которое станет классикой фигурного катания. После программы ребята крепко обнялись и расплакались. Их тренер Траньков, наблюдающий за выступлением у бортика, рыдал вместе со своими учениками. «У нас это получилось», — сказали они, глядя на отметки жюри.

Трогательные истории побед есть и у игроков букмекерской конторы 1xСтавка (1xBet). Несмотря на мнения окружающих и прогнозы, они верили в себя и побеждали! И, да, плакали от счастья. Но, когда ты — победитель, плакать не стыдно.