Когда волнение – спутник жизни: как осознать свою тревожность и научиться с ней жить

Каждый из нас, скорее всего, время от времени испытывает волнение – это совершенно естественная реакция на жизненные события. Мы беспокоимся перед важной встречей, переживаем за близких, ощущаем смутное предчувствие перед неопределенностью. Однако бывает так, что тревога перестает быть эпизодом и превращается в постоянного спутника. Она словно туман окутывает каждый день, лишая сил и радости.

В статье вместе с психологом Евгенией Шпитонковой разберемся, откуда берется склонность к постоянному волнению, можем ли мы унаследовать её от родителей и, главное, как помочь себе обрести внутреннее спокойствие.

Когда волнение перестает помогать

Само по себе чувство тревоги может быть даже полезным – оно помогает нам мобилизоваться, сконцентрироваться на решении задачи, заметить потенциальную опасность. Это своеобразный защитный механизм, который достался нам от предков. Проблема возникает тогда, когда это состояние перестает быть ситуативным и начинает окрашивать абсолютно все сферы жизни.

Повышенная тревожность отличается от обычного волнения своей навязчивостью и постоянством. Человек может испытывать беспокойство даже в безопасных ситуациях, причем часто это волнение бывает расплывчатым – трудно определить, чего именно мы боимся. Такое состояние постепенно истощает внутренние ресурсы, влияет на самоощущение и может значительно снизить качество жизни.

Рождаемся ли мы тревожными

Вопрос о природе тревожности не имеет однозначного ответа. С одной стороны, определенная предрасположенность действительно может передаваться по наследству – речь идет о типе нервной системы, темпераменте, особенностях эмоциональной чувствительности.

Возможно, вы слышали о четырех типах темперамента. Люди с меланхолическим складом психики обычно более впечатлительны, ранимы и склонны глубже переживать различные события. Однако важно понимать: темперамент – это лишь особенность психики.

С другой стороны, тревожность во многом формируется опытом, особенно детским. Если ребенок рос в атмосфере постоянного страха, сталкивался с потерями, одиночеством или чрезмерной опекой со стороны взрослых, у него может сформироваться устойчивое ощущение небезопасности мира. Иногда родители, сами испытывающие повышенную тревожность, неосознанно передают этот паттерн детям через множество запретов, предостережений и постоянного контроля.

Как психологи объясняют природу беспокойства

Проблема тревожности волновала умы психологов на протяжении всего развития психологии как науки. Зигмунд Фрейд уделил этой теме особое внимание, разделив понятия страха и тревожности. По его мнению, страх возникает в ответ на реальную угрозу, а тревожность часто не имеет четкого объекта.

Его последователи продолжили развивать эту тему. Карен Хорни, например, считала, что ключевую роль играет атмосфера, в которой растет ребенок. Если малыш не чувствует себя любимым, желанным и защищенным, у него может возникнуть базовое недоверие к окружающему миру.

Эрих Фромм говорил о так называемой экзистенциальной тревоге – переживании, связанном с осознанием конечности существования, неизбежности одиночества и поиском смысла. Эти вопросы рано или поздно встают перед каждым думающим человеком.

Интересный вывод сделали психологи гуманистического направления Ролло Мэй и Сальваторе Мадди: полностью избавиться от тревоги невозможно, да и не нужно. Попытка полностью избежать беспокойства означала бы отказ от развития и движения вперед. Ведь любое будущее содержит элемент неопределенности, и научиться жить с этой неопределенностью – значит научиться конструктивно относиться к своей тревоге.

Советы по работе с беспокойством

Если вы замечаете, что тревога стала частым гостем в вашей жизни, есть несколько подходов, которые могут помочь вам улучшить внутреннее состояние.

Успокоение через тело. Когда мысли начинают кружиться в беспокойном вихре, первым делом стоит немного успокоить нервную систему. Попробуйте сосредоточиться на дыхании – медленные, ритмичные вдохи и выдохи способны снизить накал эмоций. Обратите внимание на телесные ощущения: какая у вас поза, комфортно ли вам, тепло или прохладно. Даже пара минут такой практики может ощутимо помочь.

Прояснение источника волнения. Постарайтесь определить, что именно вызывает беспокойство. Возможно, это напряженная ситуация на работе, сложности в отношениях с близкими или волнение за собственное самочувствие? Когда вы выделите конкретные «болевые точки», попробуйте мысленно проиграть самый неблагоприятный сценарий. Как вы могли бы действовать в таком случае? Кто мог бы вас поддержать? Часто сама неопределенность пугает больше, чем конкретная ситуация.

Переход к действию. Подумайте, какие практические шаги вы можете предпринять прямо сейчас. Реальные дела обычно помогают выйти из круга непродуктивных размышлений. А если повлиять на ситуацию невозможно, спросите себя: насколько волнение поможет делу? Возможно, имеет смысл переключить внимание на другие задачи.

Информационная гигиена и забота о себе. Ограничьте поток негативной информации. Новостные ленты часто концентрируются на тревожных событиях, что может усиливать общее ощущение небезопасности мира. Также обратите внимание на режим дня, полноценный сон, сбалансированное питание и физическую активность – внутреннее состояние во многом связано с тем, как функционирует наша нервная система.

Пересмотр картины мира. Это, пожалуй, самая сложная, но и самая важная работа. Если вы склонны видеть мир преимущественно в темных тонах, стоит задуматься: насколько эти представления соответствуют реальности? Действительно ли все люди настроены критично по отношению к вам? Всегда ли ваши прогнозы сбываются именно в худшем варианте? Попробуйте отделить фантазии и предположения от фактов.

Движение к целям вместо бегства от страхов

Есть еще один важный момент — смещение фокуса с избегания неудач на движение к желаемому. Когда вы определите, что действительно важно для вас в жизни, чем вы хотели бы заниматься, что приносит радость и удовлетворение, тревоге останется меньше пространства.

Наполненная интересными событиями и осмысленными занятиями жизнь естественным образом вытесняет беспокойство. Вы начинаете концентрироваться не на том, чего боитесь, а на том, к чему стремитесь.

Помните, что работа с повышенной тревожностью – это путь, а не мгновенное решение. Будьте терпеливы и бережны к себе. Если самостоятельные усилия не приносят облегчения, обращение к психологу может стать важным шагом к внутреннему равновесию. Желаем вам найти свой путь к спокойствию и научиться жить в ладу с собой. Пусть каждый день приносит вам немного больше уверенности и внутреннего покоя!

Шпитонкова Евгения Владимировна. Психолог. Психогенеалог. Специалист, работающий с ресурсами рода для достижения гармонии в жизни