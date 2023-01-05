Kohler демонстрирует лидерство в категории кухни и ванной комнаты на выставке CES 2023

Компания Kohler Co., основанная в 1873 году, начинает 150-й год своей инновационной деятельности с объявления о выпуске ряда интеллектуальных продуктов, которые будут представлены на выставке CES 2023 в Лас-Вегасе. Лидер рынка сантехники для кухни и ванной комнаты, энергосистем и гостиничных услуг представит продукты и услуги, призванные помочь людям повысить уровень домашнего комфорта, используя технологии для обеспечения рациональной подачи воды и управления водоснабжением в повседневной жизни.

(PRNewsfoto/Kohler Co.)

Повышение удобства за счет улучшения эффективности водоснабжения является конкурентным преимуществом для Kohler. На стенде Kohler на выставке CES (стенд № 5921) будут представлены, в частности, следующие инновационные продукты:

Интеллектуальные клапаны и элементы управления Anthem Smart Showering обеспечивают одновременно различные температуры, силу напора и режимы струи для каждого источника подачи воды одним нажатием кнопки. Одновременная подача теплой и прохладной воды обеспечивает преимущества гидротерапии и создает ощущение спа в домашних условиях. Интеллектуальная система Anthem для душа контролирует до шести источников подачи воды и показывает, сколько воды было использовано после каждого душа, позволяя информировать пользователей об их потреблении.

Лейка и ручная лейка VES (Variable Eco-Spray) потребляют на 40% меньше воды по сравнению со стандартной лейкой с расходом 2,5 галлона в минуту. Спрей с низким расходом Statement VES оптимизирован для обеспечения хорошего покрытия при сохранении тепла, что позволяет удовлетворить две ключевые потребности, связанные с использованием душа. Коллекция Statement также включает в себя разработанную компанией Kohler технологию индукции воздуха Katalyst, которая позволяет каплям воды впитывать воздух, становясь больше и удерживая тепло дольше, что позволяет сделать прием душа еще более приятным при меньшем использовании воды. Лейки Statement совместимы с существующими шлангами, что облегчает установку новой техники.

Интеллектуальные системы мониторинга воды H2Wise под управлением Phyn отслеживают потребление воды в домашних хозяйствах, предупреждают пользователей об утечках и подают предупредительные сигналы о замерзании. В системе H2Wise™+ предусмотрена функция дистанционного отключения в случае катастрофической утечки. Новая интеллектуальная функция защиты при замерзании труб, которая появится во втором квартале 2023 года, выявляет замерзание труб и дает указания водопроводной технике KOHLER Konnect кратковременно снизить давление для минимизации потенциального повреждения.

Интеллектуальный унитаз Eir предлагает такие удобные функции, как нагревание сиденья, индивидуальная очистка, автоматическое открытие и закрытие крышки, двойной и интеллектуальный автоматический смыв, удовлетворяющие критериям WaterSense, установленным Агентством по охране окружающей среды США (EPA). Элегантный дизайн и множество вариантов отделки расширяют ассортимент интеллектуальных туалетов Kohler.

Sprig — новый lifestyle-бренд компании Kohler, включающий утонченные инфузионные системы для душа с натуральными инфузионными капсулами для душа, универсальными спреями для тела и белья, а также бомбочками для ванны премиум-класса, которые подарят пользователям покой и расслабление через аромотерапию. Системы инфузии Sprig легко модифицируются в зависимости от используемого душа и через аромотерапию позволяют пользователям отдохнуть от повседневной суматохи и ощутить комфорт и спокойствие.

Плитка Alo от ANN SACKS, одной из компаний Kohler, изготовлена из переработанного на 50–70% стекла с утилизированных экранов мониторов и ПК. Она будет также представлена на выставке CES.

Ванна Stillness Infinity Experience компании Kohler, лауреат премии CES Innovation Award 2023 года, дебютирует на выставке в этом году, позволив посетителям увидеть, понюхать, услышать и почувствовать мультисенсорный опыт интеллектуального купания, превращающий ванную комнату в уголок для релаксации и комфорта.

Компания Kohler внедряет дистанционную диагностику для обеспечения высочайшего уровня обслуживания клиентов в случае возникновения неисправностей с помощью мобильного приложения KOHLER Konnect. Дистанционная диагностика предлагает немедленную обратную связь с информацией о статусе устройств, пошаговые инструкции по диагностике и устранению проблем, а также возможность передачи данных и установления прямых контактов между пользователями и представителем службы поддержки клиентов для оказания персонализированной помощи. Функция удаленной диагностики теперь доступна для интеллектуальных душевых систем Anthem и интеллектуальной системы наполнения ванны PerfectFill, лауреата премии CES Innovation Award 2022 года. В будущем эта опция также станет доступной для других продуктов с поддержкой KOHLER Konnect.