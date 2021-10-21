Коктебель: солнце, море, горы и старейший коньяк

Коктебель — это море, солнце, морской бриз, старейший коньяк местного производства, пишет «Российская газета».

Туристы с удовольствием посещают цеха, где им рассказывают о секретах производства и показывают подвалы, в которых выдерживается продукт. Посетители узнают, что коньяк в процессе созревания имеет свойство немного испаряться, и эти испарения называют «долей ангелов». Легенда гласит, что крепкий напиток превращается в настоящий коньяк только после того, как его пригубили обитатели небес.

Зарождение традиций виноградарства и приготовления напитков из винограда в Коктебеле относится к античным временам. Лев Голицын, основатель современного крымского виноделия, говорил, что виноделие – наука местности, а виноград – продукт местности.

Среди нескольких факторов, сформировавших удивительный климат этих мест, важнейшим являются местные холмы. Дожди здесь – большая редкость и солнечных дней значительно больше, чем в соседних районах. Южное солнце и прокаленный воздух по-особому влияют на виноград, янтарные ягоды слегка подвяливаются еще на лозе, что приносит несомненную пользу опытным виноделам. Воображение гостей Коктебеля поражает красота горных вершин уснувшего вулканического массива Карадаг, таинственных гротов и мысов.

Источник: RG.ru