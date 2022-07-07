Количество Кредитных СберКарт достигло 5 миллионов

Число клиентов с Кредитной СберКартой превысило 5 млн человек меньше чем за год. Банк запустил этот продукт 20 августа 2021 года, а уже в сентябре Кредитная СберКарта была признана самой выгодной в стране. По оценке Frank RG, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных продуктов, предоставляя клиентам 120 дней беспроцентного с бесплатным обслуживанием и уведомлениями.

Кроме того, если клиент не уложился в беспроцентный период, Кредитная СберКарта гарантирует самую низкую ставку 9,8% на покупки в категории «Здоровье» и онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет, а также единую ставку на остальные операции, включая снятие наличных.



Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:

«Кредитная СберКарта стала популярной за такой короткий период благодаря тому, что у неё просто нет аналогов: обслуживание и уведомления бесплатные навсегда, а 120 дней беспроцентного периода не просто большая цифра, а понятный принцип работы «месяц тратишь, три возвращаешь», при котором новый беспроцентный период начинается каждый месяц.»

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Пресс-служба

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.