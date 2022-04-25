Количество продаж MR Group в 1 квартале 2022 года увеличилось на 11%

Компания MR Group сообщает об итогах продаж за 1 квартал 2022 года. За первые три месяца 2022 года в ее проектах было реализовано квартир и апартаментов на сумму 21 млрд 249 млн руб., что на 11% превышает показатели аналогичного периода рекордного 2021 года, когда было продано недвижимости на 18 млрд 831 млн рублей. Совокупная площадь реализованных лотов составила порядка 60 тысяч квадратных метров.

Самыми востребованными проектами компании по итогам первых трех месяцев стали ЖК «Метрополия » (3 млрд 101 млн рублей), «Павелецкая Сити » (2 млрд 679 млн), Symphony 34 (2 млрд 613 млн рублей), «Фили Сити» (2 млрд 336 млн) и Сity Bay (2 млрд 132 млн).

Активно идет заселение собственников в проектах и сданных очередях, введенных в эксплуатацию в конце 2021 года. С начала года ключи получили более 1500 семей в ЖК «Селигер Сити», «Метрополия» и D1.

«Итоги первого квартала 2022 года говорят о том, что недвижимость остается одним из наиболее надежных инструментов сохранения средств во все времена. Даже учитывая замедление темпов выдачи классической ипотеки в марте, первый квартал 2022 позволил нам поставить новый рекорд по продажам. Спрос значительно поддержала семейная ипотека, мы видим рост ее доли по ряду наших проектов», – отметила Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group.

В первом квартале 2022 все проекты MR Group строятся в рамках намеченного строительного графика, в том числе проекты, стартовавшие в 2021 году. Так, 1 марта 2022 года прошла церемония, приуроченная к старту монолитных работ комплекса MOD. Команда проекта и партнеры дали старт заливки первого куба бетона в фундамент зданий. Строительство проекта идёт по плану, объект будет введен в эксплуатацию в срок, указанный в разрешительной документации.

Высокими темпами идет возведение деловых небоскребов iCITY в составе квартала «Москва – Сити». 14 марта строительную площадку посетил мэр Москвы Сергей Собянин. О строительной готовности рассказал генеральный директор компании Роман Тимохин. Мэр высоко оценил ход реализации и отдельно отметил активные темпы строительства.

В первом квартале компания MR Group ввела в эксплуатацию торговый центр Discovery, построенный в составе ЖК Discovery Park в районе Ховрино. Площадь торгового центра составляет более 20 000 кв. метров. Он расположен на трех уровнях стилобата, которым объединены все корпуса жилого комплекса.

Также в первом квартале 2022 года MR Group сообщила об официальном переезде в деловой квартал «Москва — Сити». Новая штаб-квартира девелопера расположена в бизнес-центре класса А+ Neva Towers. Пространство в нем организовано на базе цифровых технологий Multispace.

О компании MR Group

MR Group успешно работает на российском рынке с 2003 года и является одной из крупнейших компаний по объему продаж и строительству жилой и коммерческой недвижимости в России. Входит в число лидеров рынка по уровню цифровизации и инноваций в своих проектах, активно развивает направления трейд-ин, венчурных инвестиций и ЗПИФ. Портфель компании — это 44 объекта общей площадью 7 миллионов кв. м в Москве, Московской области и Сочи. В настоящее время на различных стадиях реализации в Москве находятся проекты Bvlgari Hotel & Residences Moscow, штаб-квартира Яндекс, особняк «Абрикосов», цифровой бизнес-центр iCITY, ЖК «Павелецкая Сити», City Bay, «Фили Сити», «Селигер Сити», D1, «Метрополия», Hide, Symphony 34, MOD, «Эко Видное 2.0», SLAVA, Noble и Famous и др. Накопленный профессиональный опыт позволяет MR Group оказывать полный спектр услуг: от подбора площадки под объект недвижимости и получения разрешительной документации до проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации. Компания MR Group — лауреат премий RREF Awards, Urban Awards, CRE Awards, Move Awards и «Рекорды рынка недвижимости». Более подробную информацию о MR Group можно получить на www.mr-group.ru