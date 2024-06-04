Команда АРХИWOOD стала лучшей в турнире «Лига Чемпионов Бизнеса» по волейболу

Общество
4 июня 2024

02 июня 2024 года команда АРХИWOOD/HONKA одержала победу в Сапфировом дивизионе весеннего сезона «Лиги Чемпионов Бизнеса», самом массовом корпоративном спортивном проекте в мире.

Турнир проходил с 30 марта 2024 года, и в нём приняли участие 72 корпоративные команды, образуя 12 дивизионов. В каждом из дивизионов разыгрывался полноценный Чемпионат в два круга со своими победителями и призерами.

В этом сезоне наша команда АРХИWOOD боролась за победу с серьезными соперниками — корпоративными сборными ГАЗПРОМБАНК, РЖД, VK, ПСБ и КРОК.

Кроме того, капитан команды Ренат Юсупов был признан «Лучшим игроком дивизиона».

«Мы гордимся тем, что принимаем участие в «Лиге Чемпионов Бизнеса» и с нетерпением ждем начала следующего турнира. Это отличная возможность для сотрудников АРХИWOOD проявить свои спортивные навыки и дух командной игры», – отмечает Анастасия Фетисова, руководитель проекта АРХИWOOD.

Следить за успехами команды можно на официальном сайте Лиги.

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