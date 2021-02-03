Команда юристов Сrowe CRS пополнилась новым адвокатом Александром Шугаевым

В связи с увеличением исков о взыскании корпоративных убытков и привлечении менеджеров к субсидиарной ответственности по делам о банкротстве руководством Сrowe CRS было принято решение об укреплении судебной практики.

Со 2 февраля 2021 года обновленную судебную практику возглавит специалист в области судебных корпоративных конфликтов, ответственности директоров и контролирующих лиц, а также банкротного и международного права – адвокат, кандидат юридических наук Александр Шугаев.

Под руководством Александра Шугаева отдел продолжит работу как над имеющимися проектами, так и над новыми кейсами по делам о банкротстве, субсидиарной ответственности, взыскании убытков и др. В настоящее время юристы Crowe CRS оказывают услуги судебного представительства в делах международной и российской юрисдикций.

«На фоне увеличения числа исков о привлечении к ответственности менеджеров как в целом в юридической практике, так и в работе нашей команды – это необходимая мера. С учетом специфики рассмотрения судами ряда известных дел (Минбанк, Промсвязьбанк), вполне вероятно, что некоторые решения суда скажутся не только на росте числа компаний, для которых такая защита будет актуальна, но и тех, кому потребуется тщательная ревизия ранее зафиксированных договоренностей с топ-менеджерами, что вполне может спровоцировать судебные иски», – отмечает партнер Crowe CRS Алексей Мордовичев.

Crowe CRS – профессиональный консультант в областях права, налогов, аудита, оценки и решении интегрированных бизнес-задач, входит в международную сеть Crowe Global (международная сеть независимых консалтинговых фирм в 130 странах). Компания более 20 лет оказывает поддержку своим клиентам как в России, так и за рубежом. Штат Crowe CRS включает в себя порядка 250 экспертов, что позволяет эффективно решать задачи самого разного масштаба, включая кросс-национальные проекты с привлечением сотрудников Crowe Global из стран Европы, Азии, Северной и Южной Америк. Профессионализм команды подтвержден не только опытом и успешно реализованными кейсами, но и лидирующими позициями компании в рейтингах — Право-300, The Legal 500, ТОП-10 RAEX и др. Подробнее о Crowe CRS: https://crowe-crs.ru/