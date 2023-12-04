Командный игрок Алексей Копайгородский: патриот и аналитик-технократ

Сочинцы отмечают главные личные качества своего мэра Алексея Копайгородского, которые помогают ему и его команде решать ключевые задачи. Например, самодисциплина и приверженность здоровому образу жизни. Те же утренние пешие обходы объектов и целых микрорайонов, участие в городских забегах.

Общая биография

В биографии у нынешнего мэра Сочи нет особых тайн, но есть факты, которые показывают, как и где сформировалась его личность, жизненные принципы и приоритеты.

Копайгородский — патриот и военная косточка, технократ и аналитик.

У него была мощная военная школа — оттуда самодисциплина, умение требовать с себя и других.

Алексею 38 лет. Служил в армии, окончил высшее военное училище, также получил высшее юридическое и управленческое образование. Кандидат педагогических наук. Опыт управленца для работы в Сочи связан с такими направлениями, как: работа с молодежью, поддержка развития массового спорта и сотрудничество с институтами гражданского общества.

Сегодня постоянный диалог с сочинцами, общественным активом и национальными объединениями у сочинской команды Копайгородского в приоритете, как и работа с молодежью, патриотическое воспитание и спорт, межнациональный мир и согласие. Мэр Сочи участвовал в подготовке к Зимним Олимпийским играм-2014, к нескольким международным событиям: форумам, фестивалями саммитам.

Начало руководства городом

В должность главы Сочи Алексей Копайгородский вступил 11 сентября 2019 года. перед участием в конкурсе работал первым вице-мэром. На какое наследство пришел Копайгородский? Строительный рынок с большим количеством нарушений, огромный дефицит социальных объектов, ветхие инженерные сети, большая разница между тем Сочи, который с лоском, олимпийскими кластерами, и отдаленными селами. Он — технократ и человек дела, не стал давать громких обещаний: его команда сразу приступила к работе.

Первые шаги в мэрии

Первый шаг многим показался резким, но большинство его поддержало. Это был мораторий на жилищное строительство до принятия нового Генплана. Сочи нуждался в такой передышке. Проект Генплана разрабатывался вместе со стратегией развития города-курорта до 2035 года. Но сначала был сценарий: каким должен стать Сочи, по какому пути пойдет, какие отрасли будут главными. Это современный подход, и называется он мастер-планированием. Когда видна цель и понятен путь к ней, то легче определять каждый шаг.

Встречи с населением

Чтобы лучше видеть точечные проблемы жителей, Алексей Копайгородский каждую неделю проводит сходы и личные приемы, по графику работает и его мобильная приемная, обслуживающая местных жителей в дальних микрорайонах, селах и хуторах. Завели и электронные паспорта ТОС, куда по итогам встреч и сходов заносятся все задачи, названные жителями, что позволяет после постоянно отслеживать их выполнение.

Строительство социальных объектов

Стройка не остановилась. Отрасль активно работает: только теперь строятся детсады, школы, спортивные объекты. Сочинские строители эффективно работают и на восстановлении новых регионов. В Сочи идет масштабное благоустройство парков, скверов, бульваров, набережных, пеших маршрутов, усовершенствование торговых территорий ярмарок.

Ключевая задача — молодежь. А это и спорт, и патриотическое воспитание, и молодежное и школьное инициативное бюджетирование — местная инициатива Сочи в рамках народного бюджета.

Неравнодушие к наследию и населению

Исторический центр стал предметом охраны. Значит, вся красота и уникальность Сочи будут сохранены. Возрождается былая слава сочинских санаториев — это одна из причин рекордного роста туристического потока. Высокий сезон здесь не только летом и зимой, но и круглый год, в том числе рекордное число гостей приезжает в прежнее межсезонье.

Копайгородский — командный игрок и это видно сразу. Член партии «Единая Россия», он активно участвует во всех ее акциях и проектах. Вместе с не равнодушными сочинцами организует гуманитарную помощь участником СВО, для них и их семей в Сочи действуют различные льготы. В нынешней команде Алексея Копайгородского не только его подчиненные специалисты, эксперты разного профиля и общественные активисты, но и все неравнодушные сочинцы. Вся команда дружно работает над тем, чтобы город стал еще краше, гостеприимнее и комфортнее для жителей.

Среди приоритетов работы числится и семейная политика. У самого Алексея Сергеевича дружная семья, в ней растет двое детей.

Награды

Награжден несколькими почетными грамотами, благодарностями и медалями. Например, это в копилке есть памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи», учрежденная президентом страны Владимиром Путиным.

· Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2019);

· Медалью «За укрепление таможенного содружества» (2018);

· медалью СовБеза РФ «За заслуги в укреплении международной безопасности» (2018);

· медалью «Патриот города Сочи» (2020).