Комфорт, как основной тренд в дизайне интерьера 2021

Появление новых направлений в дизайне дома, как ни странно, обусловлено глобальной проблемой, с которой столкнулся мир — пандемией. Необходимость самоизоляции привела к возрастанию роли дома, как семейного очага и одновременно места работы для тех, кто вынужден работать удаленно.

Какие новые тренды появились в дизайне интерьера 2021

Постоянное пребывание в четырех стенах требует особого комфорта для поддержания психологического состояния членов семьи на должном уровне. Открытое пространство стало одним из главных трендов в дизайне интерьера 2021, будь то загородный дом или городская квартира.

Разумеется, в частном доме с большой площадью легче принять решение о размещении дополнительных зон отдыха — это и зимние сады с террасами, балконы и веранды. Кроме того, загородный дом обычно имеет свой земельный участок, который можно оформить для проведения досуга.

Но в городских квартирах таких возможностей нет. Модные тренды дизайна интерьера в 2021 году основаны на том, что пространство может быть расширено за счет снесения лишних стен. В таких квартирах обычно кухня или одна из комнат объединяется с гостиной. Тренды в дизайне интерьера 2021 года, обусловленные замкнутым образом жизни, также требуют освобождения жилой площади от всего лишнего для создания единого стилевого пространства и тщательного выбора материалов и цвета обстановки. Такая тенденция соответствует минималистичному стилю в дизайне. На прошедшей в Милане выставке хорошо прослеживается основная идея — только самое необходимое для поддержания комфорта. При этом последние тренды в дизайне интерьера 2021 — это мягкие, удобные, округлые формы мебели, никаких острых углов. Дизайнеры бюро архитектуры и дизайна Alter Ego Project Group рекомендуют обратить внимание на такие главные тренды в дизайне интерьера как комфорт, экологичность, мебель из природных материалов, оформление интерьера в теплой цветовой гамме. Дом становится местом притяжения, где можно собраться вместе всем членам семьи за ужином, играми или просмотром фильмов. Кроме того, одним из трендов в дизайне интерьера, актуальном на 2021 год, является обустройство рабочего уголка для членов семьи, работающих удаленно.