Компактность, мощность и доступность: гости стенда «ВЕКПРОМ» на московской выставке Weldex-2022 обозначили приоритеты выбора лазерного оборудования

Более 500 гостей выставки Weldex, которая прошла с 11 по 14 октября в московском выставочном центре «Крокус Экспо», посетили стенд компании «ВЕКПРОМ», официального дилера более 50 мировых брендов оборудования для промышленных предприятий различных направлений. Особый интерес вызвали представленные в этом году новые бренды лазерной сварочной техники, которые выпускаются под эгидой российского вендора.

Традиционный отраслевой форум собрал в этом году на площадке «Крокус Экспо» более 100 участников со всего мира, лучших производителей и поставщиков из России, Беларуси, Китая, Турции, Индии, Пакистана, Швейцарии, Италии, Швеции, Германии и Чехии.

Среди представленных позиций интерес специалистов, которые посетили стенд «ВЕКПРОМ», вызвали новинки — компактная лазерная установка собственного бренда компании, TokaGama, и сварочное оборудование китайской промышленной марки AOTAI, которая выпускает 13 серий ММА/TIG/MIG/SAW, включающих более 100 современных моделей. Кроме того, гости обратили внимание на новые орбитальные сварочные головки MWELDING — еще одного ведущего отраслевого производителя из пула «ВЕКПРОМ».

Положительными особенностями нового оборудования, которые отмечали специалисты-гости стенда «ВЕКПРОМ», стало сочетание мощности и компактных размеров представленного оборудования при доступной для профессиональной технике цене и сроке службы.

«В представленных образцах производители сумели добиться постоянной предельной мощности луча c высочайшей стабильностью лазера при компактных размерах установки, — поясняет Юрий Полиневский, специалист «ВЕКПРОМ», работавший на выставке, — то есть, добились очень высокой концентрации тепловой мощности при компактных размерах. Это, судя по отзывам гостей нашего стенда, является крайне важным для нужд производства пищевого, рекламного, электрощитового оборудования, в мебельной промышленности, авиастроении и других высокотехнологичных отраслях».

Специалист отмечает, что эти критерии — компактность, мощность и доступность — отмечали все посетители стенда, которых было много больше 500 человек.

«Мы довольны результатом Weldex этого года, — говорит Вадим Фролов, генеральный директор «ВЕКПРОМ», — несмотря на кризис и сложную экономическую ситуацию, можно отметить, что российская промышленность не обнаруживает существенного спада и по-прежнему инвестирует в современное сварочное оборудование и технологии. Мы оцениваем рост интереса, по сравнению с предыдущим, минимум в 10% и надеемся, что это не предел».