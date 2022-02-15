Компании Parascript и Datamatics заключили партнерское соглашение

Технологии
15 февраля 2022

Компания Parascript, уже более 25 лет обеспечивающая высокопроизводительную автоматизацию и ежегодно обрабатывающая более 100 миллиардов документов, объявила о заключении партнерского соглашения с компанией Datamatics с целью предложить доступную систему точного распознавания документов на фоне растущего спроса на автоматизацию документооборота. Datamatics — транснациональная компания-разработчик интеллектуальных средств автоматизации, цифровых решений, технологий и систем управления технологическими процессами (BPM), предоставляющая интеллектуальные решения для предприятий, использующих большие данные, в целях повышения производительности и качества обслуживания клиентов.

В рамках указанного технологического партнерства набор средств разработки (SDK) Parascript SignatureXpert будет объединен с внутренней платформой разработчиков (IDP) Datamatics TruCap+ для обеспечения улучшенного функционала автоматической сверки подписей в его программном обеспечении IDP TruCap+. Datamatics TruCap+ представляет собой внутреннюю платформу разработчиков, функционирующую при поддержке искусственного интеллекта, которая обеспечивает безшаблонный способ значительного сокращения времени настройки, а также косвенных издержек, связанных с необходимостью создания и сохранения шаблонов для каждого типа и версии документов. Datamatics TruCap+ — одно из ведущих в мире IDP-решений, признанное «звездой и главным претендентом» в рейтинге поставщиков IDP-технологий 2021 года (IDP Technology Vendors 2021) по версии Everest Group Peak Matrix.

«Партнерство с Datamatics значит для нас очень многое, поскольку их ценности очень тесно сопряжены с нашими, — заявил руководитель отдела сбыта компании Parascript по региону EMEA и Латинской Америке Ален Наварро (Alain Navarro). — Для обеспечения полной и четкой наглядности на протяжении всего документооборота организации должны минимизировать объем бумажной документации и тесно интегрировать процессы со своими системными приложениями. Автоматизация за счет интеграции проверки подлинности подписей внутри приложения, отвечающего за выявление подлогов, закладывает основу для полной и четкой наглядности».

«Благодаря использованию самых современных технологий программное обеспечение SignatureXpert также устраняет ошибки, обычно связанные с запутанными мошенническими схемами, за счет автоматизации процессов верификации, сопоставления и одобрения. Простое добавление одних лишь технических средств не повысит производительность, если сотрудники будут работать усердно, но неэффективно, — добавил он. — Сочетая программное обеспечение Datamatics TruCap+ с пакетом средств разработки SignatureXpert, мы предоставляем надежные масштабируемые решения с хорошей окупаемостью инвестиций. Datamatics — один из немногих поставщиков на нашем рынке, способных обеспечивать охват клиентов по всему миру. Помимо этого, они преуспевают в новаторстве и страстно увлечены своим делом, создав себе прочную репутацию за долгие годы».

Говоря о партнерстве, старший вице-президент и директор по маркетингу компании Datamatics Митул Мехта (Mitul Mehta) заявил следующее: «Некоторые процессы требуют сверки подписей, что в настоящее время производится полностью вручную, особенно в сфере банковских, страховых и финансовых услуг». Далее он добавил: «Parascript SignatureXpert беспрепятственно работает с TruCap+. Благодаря улучшенной функции автоматической сверки подписей наши клиенты могут продолжить автоматизацию процессов, а также повысить пропускную способность и точность сквозной автоматической обработки». Parascript SignatureXpert обеспечивает автоматическую проверку подлинности подписи, получаемой из любого документа, минимизируя необходимость визуальной сверки и обеспечивая высокую степень точности. SignatureXpert обеспечивает возможность проверки подлинности подписей путем их сравнения с образцовыми подписями, собираемыми во время открытия счетов, регистрации избирателей или любого другого события, позволяющего производить сбор подтвержденных подписей. Parascript обеспечивает высочайший уровень точности для любого приложения, требующего удостоверения подписей. Компании, в работе которых необходимо удостоверение подписей для обработки чеков, оформления займов, голосования по почте и осуществления других прикладных задач, требующих подписи, понимают важность точности, когда речь заходит о выявлении подложных подписей. Parascript SignatureXpert обеспечивает высочайшую степень точности для реализации прикладных задач.

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