Компания «Амадей Принт» разработала лекала и изготовила изделия для дизайнера

Специалисты компании «Амадей Принт» отлично справились с очередной творческой и технологической задачей – практически с нуля разработали линейку уличной одежды. На этот раз их партнером стал начинающий дизайнер бренда повседневной одежды Wyaz, который был приглашен со своей линейкой на Moscow Faschoin Show – мероприятие, состоявшееся 06.09.2020 г. Wayz позиционирует себя как создателя комфортной и стильной повседневной одежды.

В результате обмена идеями с дизайнером Wayz и изучением его эскизов, мастера компании «Амадей Принт» утвердили и изготовили 2 стильных, потрясающе удобных спортивных костюма и просторное черное худи oversize. На каждой модели одежды вышито название бренда. Для материала текущего тиража костюмов были подобраны самые красивые и редкие цвета – персиковый, нежно-сиреневый и королевский синий.

Специалисты компании «Амадей Принт» не только выступили в качестве разработчика лекал, но и полностью сшили все изделия, поэтому каждое из них отличается очень высоким качеством. Любой предмет одежды новой разработанной линейки можно будет купить в розницу в шоуруме и фирменном интернет-магазине.

Компания «Амадей Принт» – разработчик и производитель широкого спектра текстильных изделий. В производственном ассортименте компании присутствуют поло, худи, футболки, куртки, бейсболки и многое другое. Благодаря наличию собственного печатного цеха, оснащенного необходимым оборудованием, на изделия по желанию заказчика могут быть нанесены любые логотипы и другие изображения самого разного формата. Поэтому одним из основных направлений деятельности компании является изготовление продукции, которую можно использовать с рекламными целями.

Официальный сайт компании: https://www.amadey-print.ru/