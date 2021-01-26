Компания «Интерлизинг» объявляет о запуске программы SANY FINANCE

Компания «Интерлизинг» запустила программу SANY FINANCE и информирует о скидке 3% для снижения первоначального взноса при покупке в лизинг строительной техники марки SANY. Скидка предоставлена официальным партнером компании «Интерлизинг» — дистрибьютором ООО «САНИ».

Специальное предложение распространяется на определенный перечень моделей: SY215C, SY245H, SY330H, SY335C, SY365H, SY415H, SY500H.

Так при покупке одноковшового экскаватора SANY SY330H стоимостью 13 557 085 руб., скидка на аванс составит 406 713 руб., а сумма ежемесячного платежа 548 514 руб. при авансе 15% и сроке договора лизинга 24 месяца. При этом не стоит забывать, что при покупке в лизинг вы можете получить дополнительную выгоду за счет возврата уплаченных налогов.

Клиенты компании «Интерлизинг» могут приобрести технику со скидкой при условии, что фактический размер аванса не менее 10%. Также при покупке в лизинг срок договора от 12 месяцев, возможность выкупа после 6 месяцев и упрощенный пакет документов.

Программа действует на всей территории России до 31 декабря 2021 года.

Предложение не является публичной офертой. Для получения детальной информации о программе можно обратиться к менеджерам «Интерлизинг».