Компания «Русский Уголь» наградила лучших угольщиков Красноярского края

Наиболее отличившиеся в минувшем году угольщики Красноярского края получили от входящей в состав ПФГ «САФМАР» предпринимателя Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь» награды. Сообщается, что достигнутые ими высокие результаты в рамках производственного состязания позволили им стать обладателями новых автомобилей-кроссоверов и денежных премий. В течение прошлого года оно проводилось на всех предприятиях «Русского Угля», осуществляющим деятельность на территории Сибири и Дальнего Востока РФ, пишет ТАСС.

Отмечается, что в рамках организованного «Русским Углем» состязания красноярские угольщики с разрезов Переясловский и Саяно-Партизанский победили среди шести десятков бригад разных видов экскаваторов шести угольных разрезов ровно в половине номинаций (в трех из шести). Они не только добились лучших результатов в своей работе, но и неукоснительно соблюдали при этом трудовую и производственную дисциплину, требования промышленной безопасности и охраны труда, — констатировал представитель компании.