Компания «Русский Уголь» провела зарыбление реки Енисей в Красноярском крае

Компания «Русский Уголь» (относится к Группе «САФМАР» отечественного предпринимателя Михаила Гуцериева) успешно провела зарыбление реки Енисей на территории Красноярского края. Специалисты ее местного актива — разреза Саяно-Партизанский — выпустили в воду около 3600 мальков сибирского осетра. Соблюдение технологии зарыбления контролировали представители Енисейского территориального управления Росрыболовства и ФГБУ «Главрыбвод». Такую информацию приводит ТАСС.

Следует отметить, что специалисты разреза Саяно-Партизанский занимаются зарыблением водоемов Красноярского края на ежегодной основе. Угледобывающее предприятие, тем самым, помогает восстанавливать водные биоресурсы, которые были затронуты в процессе отработки участка «Ивановские 3-4» Саяно-Партизанского каменноугольного месторождения. Разрез намерен производить выпуск рыбной молоди в водоемы региона и в дальнейшем.