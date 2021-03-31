Компания «Венталл» изготовила металлоконструкции для многофункционального автоцентра «Mercedes-Benz»

Компания ООО «Венталл» осуществила поставку металлоконструкций каркаса здания для многофункционального автоцентра «Mercedes-Benz» в г. Нур-Султан. Проект был реализован в сжатые сроки, общая площадь здания составила более 6 тыс. кв.м

На этапе проектирования компания учла высокие требования соответствия брендбуку «Mercedes-Benz» в части конструктивных решений, в число которых вошла работа по созданию внешних архитектурных форм в виде больших консольных козырьков. На сегодняшний день проект введен в эксплуатацию.

Более чем за 10 лет работы на территории Казахстана компанией «Венталл» реализовано более 200 зданий различного назначения. Накоплен серьезный опыт реализации проектов зданий с повышенными требованиями к архитектурным и конструктивным решениям.

Многолетний опыт компании «Венталл» объединяет в себе производственные, технологические и конструкторские компетенции, что дает возможность нашей компании реализовывать уникальные решения и выполнять заказы самого различного назначения.

О группе компаний «Венталл»:

ООО «Венталл» специализируется на производстве объектов из стали и стальных конструкций с 1991 года. Компания предлагает полный диапазон продукции и услуг — от проектирования до поставки полнокомплектных зданий. Обширная дистрибьюторская и дилерская сеть простирается по всей России и странам СНГ. Производственные мощности заводов «Венталл», расположенные в Обнинске и Балабаново Калужской обл., позволяют выполнять самые крупные заказы за короткий период времени. Бренд «Венталл» обладает неоспоримыми преимуществами крупного игрока на строительном рынке металлоконструкций, обогащенного международным опытом.

«Mercedes-Benz» является одним из крупнейших производителей легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств и входит в состав немецкого концерна «Daimler AG».