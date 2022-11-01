Компания «АГРИСОВГАЗ» представила уникальную разработку на выставке в Дубае

28 октября 2022 г., Москва – Компания «АГРИСОВГАЗ», крупнейший в России производственный комплекс, представила свои новейшие разработки для тепличной отрасли на международной выставке «AgraME 2022». Мероприятие состоялось 25-26 октября 2022 г. во Всемирном торговом центре г. Дубай, ОАЭ.

В рамках мероприятия большой интерес участников вызвали технологии и продукты тепличной отрасли, представленные «АГРИСОВГАЗ». На стенде можно было увидеть макет микроклиматической ячейки, узнать о его характеристиках, а также пообщаться с представителями компании о возможностях сотрудничества. На сегодняшний день российская разработка единственная в мире позволяет работать в таких сложнейших климатических условиях с высокими температурными и влажностными показателями в промышленном овощеводстве и ягодоводстве, как в южных странах. Особенное внимание к микроклиматической ячейке было проявлено со стороны представителей Сирии, Индии, Пакистана и Таджикистана. Было проведено более 100 деловых переговоров. Наибольший интерес был проявлен к выращиванию овощей: томата и огурца. По итогам мероприятия налажены контакты, выработаны первичные стратегии сотрудничества.

«Участие в выставке «Agra Middle East 2022» — это начало нового этапа международного сотрудничества для нашей компании. Мы рады, что у нас есть возможность рассказать о разработках «АГРИСОВГАЗ» представителям других стран и способствовать развитию их АПК, повышению качества жизни людей» – прокомментировал генеральный директор компании «АГРИСОВГАЗ» Максим Якибчук.

«AgraME» — крупнейшее мероприятие, продвигающее устойчивые и инновационные методы ведения сельского хозяйства с целью обеспечения продовольственной безопасности на Ближнем Востоке и в Африке. Сегодня этот регион по-прежнему сталкивается с проблемами снижения зависимости от импорта и выращивания продуктов.

«AgraME» — самая продолжительная региональная выставка и конференция, ставшая уникальной платформой, объединяющей отрасли сельского хозяйства, аквакультуры и ветеринарии. Она демонстрирует лучшие технологии и продукты, всемирно известные методы для увеличения внутреннего производства, создавая возможности для развития бизнеса региона, а также обеспечения поддержки инициатив правительств стран.

О компании:

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования.

Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru