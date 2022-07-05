Компания Antaisolar выпустила новую кровлю для зданий с нулевым уровнем выбросов углерода

29 июня компания Antaisolar, ведущий поставщик всей отраслевой цепи систем монтажа фотоэлектрических элементов, провела онлайн-презентацию своей новой системы. На этом мероприятии был официально представлен новый продукт компании Antaisolar — кровля Taiyang Roof, встраиваемая в здание фотоэлектрическая система.

«Поскольку сегодня в обществе придается большое значение внедрению низкоуглеродных технологий, на рынке распределенных фотоэлектрических систем открывается больше возможностей для развития, а сочетание фотоэлектрических и строительных конструкций играет все более важную роль в фотоэлектрических установках, — заявила глава компании Antaisolar Жасмин Хуан (Jasmine Huang). — Компания Antaisolar много лет выпускала на рынок распределенные фотоэлектрические системы и накопила богатый технический опыт».

С учетом рыночного спроса на встроенные в здание фотоэлектрические системы компания Antaisolar активно развивала свою научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность для создания новой такой системы — кровли Taiyang Roof, призванной ускорить переход к строительству зданий с нулевым уровнем выбросов углерода. Кровля Taiyang Roof имеет полностью оптимизированные эксплуатационные характеристики благодаря решению таких проблем, как ненадежность, громоздкость, сложность в эксплуатации и обслуживании и недолговечность промышленных и коммерческих фотоэлектрических систем, устанавливаемых на крыше. Следует отметить, что онлайн-презентация велась из трех различных лабораторий, чтобы продемонстрировать уникальные преимущества кровли Taiyang Roof в области гидроизоляции, монтажа и материалов.

Во-первых, кровля Taiyang Roof может обеспечить 100%-ную водонепроницаемость, при этом водонепроницаемые компоненты, используемые в данной системе, не только предотвращают протекание, но и защищают здание. Во-вторых, весь процесс установки кровли Taiyang Roof включает всего три шага: «разместить, прикрепить, зафиксировать», а эксплуатация и обслуживание могут быть профилактическими, легкими и отвечающими нуждам заказчика. И, наконец, кровля Taiyang Roof изготовлена из высокопрочного алюминиевого сплава, который, согласно экспериментальным исследованиям, при небольшом весе и высокой прочности на 20% превосходит требования национальных стандартов Китая. Эти характеристики обеспечивают безопасность, надежность и стабильность кровли Taiyang Roof, благодаря чему она не только соответствует архитектурным стандартам и эстетике, но и позволяет снизить стоимость системы на 20% и повысить ее эффективность на 50%.

Лучшая в отрасли встраиваемая в здание фотоэлектрическая система Taiyang Roof отличается экономичностью, экологичностью, высокой эффективностью переработки и сроком службы до 50 лет при отличном послепродажном обслуживании, предоставляемом компанией Antaisolar, которое обеспечивает системе такой же срок службы, как у здания. Несомненно, кровля Taiyang Roof является предпочтительным продуктом для фотоэлектрических решений в строительстве.

Начало продаж кровли Taiyang Roof имеет важное значение для компании Antaisolar, потому что ускоряет переход к строительству экологически чистых зданий. В будущем компания Antaisolar сохранит приверженность отрасли фотоэлектрических элементов, содействию переходу к строительству зданий с нулевым уровнем выбросов углерода и развитию экологически чистой энергетики.