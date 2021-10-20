Компания ARGO представила новый дизайн-концепт продуктового магазина в эко-стиле

Общество
20 октября 2021

Ритейл-студия ARGO специализируются на разработке и воплощении дизайн-проектов по оснащению магазинов разного профиля, в том числе на продаже фруктов и овощей. Новый успешный проект компании – торговая точка в эко-стиле. Оригинальная концепция, продуманная организация пространства и современное оборудование создали мощную базу для дальнейшего успеха предприятия.

Особенности проекта в эко-стиле

Чтобы акцентировать внимание на современном стиле интерьера с элементами фермерского, специалисты компании использовали приемы, которые позволяют вызвать у посетителя ассоциации с экологической чистотой и природой. В частности, для обустройства пространства были выбраны:

  • материалы под дерево разных оттенков;
  • стилизованная крыша в виде веток;
  • массивные деревянные балки;
  • состаренные доски с печатями и узором в качестве навигации;
  • боковые стеллажи с отделкой из деревянных панелей.

Верхняя часть стен была зашита и дополнена яркими тематическими рисунками, а также необычным дизайнерским освещением. При этом получилось сохранить баланс между оригинальным видением интерьера и высокой функциональностью.

Специалисты ритейл-студии ARGO продумали каждый нюанс в организации торгового пространства, начиная с вывески и заканчивая местом для касс. Выполнение проекта под ключ позволило клиенту сэкономить не только финансы, но и время. Ведь все члены команды работали комплексно и с согласованием каждого этапа с точки зрения дизайнерской, инженерной и маркетинговой составляющей.

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