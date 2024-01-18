Компания АРХИWOOD объявила об участии своей команды в весеннем сезоне «Лиги Чемпионов Бизнеса»

Сборная команда АРХИWOOD/HONKA объявляет о своем участии в весеннем сезоне «Лиги Чемпионов Бизнеса», самом массовом корпоративном спортивном проекте в мире.

Турнир пройдет с 30 марта по 2 июня 2024 года, и в нем примут участие 72 корпоративные команды, образуя 12 дивизионов по 6 команд. В каждом из 12 дивизионов разыгрывается полноценный чемпионат в два круга со своими победителями и призерами.

Команда будет участвовать в чемпионате по волейболу, проводимом в соответствии с «Официальными правилами волейбола FIVB». Компания АРХИWOOD, известная своими загородными домами, девелоперскими и коммерческими проектами премиального качества, с радостью поддерживает этот спортивный корпоративный проект.

Мы гордимся тем, что принимаем участие в «Лиге Чемпионов Бизнеса» и с нетерпением ждем начала турнира. Это отличная возможность для нашей команды проявить свои спортивные навыки и дух командной игры. Следить за успехами команды можно на официальном сайте «Лиги Чемпионов Бизнеса».