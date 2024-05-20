Компания АРХИWOOD содействовала изданию монографии архитектора Владимира Кузьмина

Общество
20 мая 2024

Компания АРХИWOOD выступила партнёром издания монографии “Оранжевый радостный” российского архитектора Владимира Кузьмина. В новой книге собраны его самые значимые и интересные проекты за более чем 30-летнюю карьеру.

Презентация монографии пройдет 22 мая в Британской высшей школе дизайна на территории центра дизайна ARTPLAY. В ходе него автор расскажет о книге и ответит на вопросы гостей.

Владимир Кузьмин – архитектор и дизайнер, руководитель проектной группы «Поле-Дизайна», лауреат Государственной премии России в номинации «Дизайн» и профессионального конкурса архитекторов «Золотое сечение». В своей монографии он рассказывает и о собственных проектах и творческих методах, и о самых трендовых решениях в мире архитектуры и дизайна.

Как отмечают издатели, книга Кузьмина может быть полезна всем, кто хочет больше узнать о последних веяниях современной архитектурной мысли, расширить свои профессиональные навыки и научиться создавать уникальные запоминающиеся проекты.

«Компания АРХИВУД активно поддерживает издание книг об архитектуре, в том числе о современном русском деревянном зодчестве и временной архитектуре. В 2009 году концерн учредил национальную профессиональную премию в области деревянного домостроения АРХИWOOD, которая по сей день является главным событием в отрасли и ежегодно привлекает всё больше участников. Владимир Кузьмин внёс огромный вклад в развитие проекта и является его неизменным членом экспертного совета», – отмечает руководитель архитектурного проекта АРХИWOOD Анастасия Фетисова.

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