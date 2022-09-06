Компания BEC Technologies объявляет о расширении своего бизнеса по всей Европе

Компания BEC Technologies Inc., один из ведущих разработчиков и производителей систем беспроводной широкополосной связи LTE и 5G, объявила о расширении своего бизнеса по всей Европе. Это расширение станет частью стратегического плана BEC по улучшению своих глобальных возможностей обслуживания клиентов и партнеров на всех крупнейших рынках мира.

Компания BEC широко представлена на американском рынке в качестве одного из ведущих поставщиков решений 4G LTE и 5G и имеет хорошие возможности для содействия провайдерам услуг связи и интеграторам комплексных решений в извлечении выгоды из растущего спроса на беспроводные сети. Наши отмеченные наградами решения, такие как серия MX-Connect®, сегодня используются ведущими розничными сетями, корпорациями из списка Fortune 500, энергетическими компаниями и крупнейшими провайдерами телекоммуникационных услуг первого эшелона.

У нас есть опыт разработки комплексных решений для различных секторов, включая бизнес, розничную торговлю, образование, здравоохранение, промышленность, транспорт, энергетику и умные города. Ассортимент продукции позволяет выбирать наиболее подходящее решение для каждого проекта. Наши модемы, шлюзы, маршрутизаторы и защищенные наружные платформы могут применяться для самых разных нужд, включая первичное подключение, частные сети, стационарный беспроводной доступ, IoT/M2M, а также связь для критически важных отраслей. Клиенты могут быть уверены в том, что наши решения обеспечивают высокую производительность, надежность и безопасность сетевого взаимодействия в любое время и в любом месте.

Все устройства беспрепятственно подключаются к нашей системе управления на основе облачных технологий BECentral®, которая не имеет себе равных в индустрии. Эта система предлагает клиентам функционал автоматической конфигурации (Zero-Touch Provisioning), визуальные информационные панели с аналитикой в режиме реального времени, детальную отчетность и контроль производительности для развертывания сетей любого масштаба.

«Это расширение операций станет для нас отличной возможностью помочь компаниям расширить свой спектр услуг, создать ценность и стимулировать рост выручки, — заявил вице-президент по маркетингу Д’Андре Ладсон (D’Andre Ladson). — Нам очень хочется сделать наши решения доступными для большего числа клиентов и внести вклад в ускорение внедрения 5G в Европе».