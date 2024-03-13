Компания Bit Brother Limited намерена обжаловать решение об исключении из списка Nasdaq

Компания Bit Brother Limited, объявила о своем намерении обжаловать недавнее решение о ее исключении из биржевого списка, принятое Комиссией по слушаниям Фондовой биржи Nasdaq («Nasdaq»).

«Недавно мы получили письма от акционеров компании со всего мира, в которых утверждалось, что финансовая деятельность BETSF за последний период не нанесла ущерба их интересам. Именно их поддержка укрепляет наше решение о подаче апелляции», — говорится в сообщении компании.

Поскольку криптовалютный рынок переживает «бычий тренд», в фокусе внимания BETSF по-прежнему остаются наши операции с цифровой валютой, и акционеры с нетерпением ожидают роста компании в условиях процветающего рынка. Именно в этот благоприятный для криптовалютного рынка момент решение Nasdaq об исключении BETSF из биржевого списка следует рассматривать как наносящее ущерб интересам акционеров. Время принятия этого решения Комиссией особенно неудачно, поскольку акционеры ожидают значительной прибыли от деятельности компании в криптовалютном секторе.

«В социальных сетях нам сообщили, что с 7 марта торговля нашими обыкновенными акциями класса А на Nasdaq была приостановлена, из-за чего многие из наших акционеров потеряли возможность торговать на внебиржевом рынке. Они сообщили нам, что могут только продавать акции и понесли огромные убытки, когда цена акций резко упала. Мы намерены подать апелляцию в Nasdaq не позднее 20 марта 2024 года», — отметили в компании.

Bit Brother Ltd. — многопрофильная корпорация, деятельность которой охватывает управление бизнесом в Китае и проекты в области блокчейна и криптовалют в США. В пределах юрисдикции США компания осуществляет стратегическое управление и интеграцию предприятий по майнингу криптовалюты.