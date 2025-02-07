Компания Blokees выставила изделия из разных серий объектов интеллектуальной собственности на выставке Spielwarenmesse 2025 в Нюрнберге

Международная ярмарка игрушек Spielwarenmesse, одна из трех крупнейших специализированных ярмарок игрушек, прошла в Нюрнберге. На этом мероприятии китайский бренд Blokees продемонстриррвал широкий ассортимент наборов сборных фигурок на основе всемирно известных, являющихся интеллектуальной собственностью персонажей, включая Ultraman, Transformers, Hero Infinity, Naruto, Saint Seiya и Sesame Street.

Благодаря своему фирменному оранжевому логотипу и обширному ассортименту продукции Blokees находился в центре внимания выставки. Серия Blokees Transformer предлагает несколько коллекций, способных захватить умы разных возрастных групп. Кроме того, фигурки из Sesame Street (Улица Сезам), которые дебютировали в Сингапуре, на этот раз также были выставлены в Нюрнберге. Этот продукт имеет новый тип сборной фигурки, который отражает уникальную индивидуальность каждого персонажа с соответствующими аксессуарами и игровым процессом, предлагая поклонникам новые впечатления. Сотрудничество Blokees с Sesame Street — это межтерриториальное соглашение, охватывающее 40 стран мира.

Компания Blokees надеется, что поклонники по всему миру будут участвовать в сообществе BFC (сообщество создателей фигурок Blokees), способствующем новым разработкам и побуждающем пользователей выражать собственные идеи через производные работы. Выставленные работы BFC внедряют такие элементы, как старение и боевой урон, в вышеуказанных, являющихся интеллектуальной собственностью персонажей, таких как Hero Infinity, Ultraman и Transformers, создавая совершенно новые формы этих сборных фигурок. По мере того как Blokees ускоряет свою глобальную экспансию, сообщество BFC должно стать международной платформой, которая объединяет игроков через границы за счет изделий компании и игрового процесса.

Успех бренда опирается на сильную поддержку НИОКР, благодаря которой компания Blokees получила более 500 патентов, защищающих ее уникальный портфель продукции.