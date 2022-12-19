«Компания будущего — 2022»: «Новый космос» победил в номинации «Инновации»

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19 декабря 2022

Журнал «Компания» озвучил результаты премии «Компания будущего — 2022». Помимо топ-аналитиков рейтинговых агентств, членами жюри стали представители различных благотворительных и образовательных организаций, профильных ведомств и министерств.

В номинации «Инновации» победа досталась «Новому космосу» за разработку отечественного радиолокационного спутника «Окулус». В любое время и в любую погоду он может делать снимки Арктической зоны, осуществляя оперативную передачу данных в целях ледокольного сопровождения кораблей, перемещающихся по Севморпути, сообщает ko.ru. Статуэтку победителя гендиректору  «Нового космоса» Антону Алексееву вручил ведущий церемонии награждения Владимир Познер.

В каждую из номинаций (их всего 8) в итоге вошло по три финалиста. ТМК победила в номинации «Кадровый потенциал» за проект корпоративного университета ТМК2U.

«Сбербанк» победил в номинации «Цифровизация». «Норильский никель» одержал победу в номинации «Технологический суверенитет». «АВТОВАЗ» — в номинации «Корпоративное управление», Госкорпорация «ДОМ.РФ» — в номинации «Экология», «Авито» — в номинации «Адаптивность». X5 Group — в номинации «Благотворительность».

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