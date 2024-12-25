Компания Chery открывает крупнейший на Ближнем Востоке центр дистрибуции автомобильных запчастей 

Экономика
25 декабря 2024

19 декабря официально открылся ближневосточный региональный центр дистрибуции запчастей Chery Group, ознаменовав создание китайским автомобильным брендом крупнейшего в регионе склада запасных частей. Эта означает существенное улучшение сервисных возможностей Chery и оперативности выполнения заказов на ближневосточном рынке.  

Chery Group Middle East Regional Spare Parts Distribution Center was officially inaugurated. On the same day, the Chery TIGGO 9 was simultaneously launched in the UAE and Kuwait.

Создание ближневосточного регионального центра дистрибуции запчастей является ключевым элементом стратегии глобализации Chery. Стратегическое расположение рядом с портом Джебель-Али и международным аэропортом Аль-Мактум позволяет центру быстро реагировать на потребности рынка, обеспечивая эффективную и своевременную дистрибуцию запасных частей. В центре дистрибуции запчастей насчитывается более 20 000 видов запасных частей, охватывающих широкий спектр моделей Chery, которые доступны на Ближнем Востоке.

Благодаря 14 портам отправки центр значительно повышает грузовую пропускную способность. Внедрение передовой системы управления логистикой и оптимизированной структуры складов обеспечило прорыв в эффективности доставки, резко сократив продолжительность циклов доставки и обеспечив более быстрое и эффективное обслуживание клиентов. Кроме того, открытие этого центра дистрибуции запчастей будет способствовать дальнейшему развитию бренда Chery и расширению рынка на Ближнем Востоке.

В этот же день компания Chery отметила еще одно событие: одновременное начало продаж TIGGO 9 в ОАЭ и Кувейте.  

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