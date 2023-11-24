Компания Cognizant выбрана Alm. Brand Group для автоматизации предоставления услуг

Компания Cognizant объявила о новом сотрудничестве с Alm. Brand Group, ведущей страховой компанией Дании. Компания Cognizant начнет выполнять ряд бизнес-процессов, которые раньше выполнялись другими сторонними поставщиками услуг компании Alm. Brand Group. Новые отношения будут в первую очередь направлены на автоматизацию многих из этих процессов и задач с целью повышения эффективности, удобства клиентов и повышения конкурентоспособности группы.

В рамках этого сотрудничества компания Cognizant рассчитывает автоматизировать ряд процессов, включая оформление страховых полисов и административные задания, которые традиционно являются многократно повторяющимися действиями, выполняемыми вручную. Предполагается, что эти меры приведут к повышению эффективности благодаря возможности выполнения большего количества заданий в более короткие сроки и, следовательно, повысит удобство клиентов. Компания Cognizant также поможет определить потенциальные возможности дальнейшей автоматизации силами специалистов по автоматизации компании Alm. Brand Group. Более того, компания Cognizant обратится к возможностям и глубоким знаниям своего специализирующегося на страховании и автоматизации центра передовых технологий в Вильнюсе, Литва, сотрудники которого говорят на датском и других языках Северной Европы. За 2024 год компания Cognizant планирует консолидировать все процессы Alm. Brand Group, выполняемые сторонними организациями, в Вильнюсе.

Камилла Амструп (Camilla Amstrup), исполнительный директор Группы, отвечающая в Alm. Brand Group за коммерческие виды страхования, сказала: «В последнее время развитие, связанное с поручением выполнения бизнес-процессов сторонним организациям, все больше связано с автоматизацией этих бизнес-процессов для повышения эффективности и удобства клиентов и, следовательно, повышением нашей конкурентоспособности. Поэтому руководство компании Alm. Brand Group выбрало в качестве нового партнера по аутсорсингу компанию Cognizant, так как они очень хорошо разбираются в совместной с компаниями работе над автоматизацией всех или части бизнес-процессов партнера».

Томас Джюрсоу (Thomas Djursoe), менеджер по стране компании Cognizant Denmark, сказал: «Мы в восторге от того, что будем работать с компанией Alm. Brand Group, помогая им автоматизировать выполняемые вручную и повторяющиеся процессы. Страховая отрасль имеет огромный потенциал с точки зрения модернизации деятельности, и автоматизация является очень эффективной технологией повышения эффективности, снижения расходов и обеспечения удобства клиентам. Автоматизация часто позволяет предприятиям подготовиться к будущему, углубляя трансформацию и повышая готовность к развитию технологий, например генеративному ИИ. Предприятия — и отрасли, — для которых переход на новые цифровые технологии является задачей первостепенной важности, часто могут получить дополнительные конкурентные преимущества.