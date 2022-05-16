Компания CoverGo привлекла $15 млн в ходе раунда финансирования Серии А

Компания CoverGo, ведущая глобальная SAAS-платформа для бескодовой разработки страховых приложений для предприятий, сегодня объявила о привлечении финансирования в размере $15 млн в ходе раунда финансирования Серии А, проведенного калифорнийской компанией SemperVirens VC при участии американских венчурных фирм SixThirty, Tribeca Early Stage Partners и Fresco Capital. В число стратегических инвесторов вошли панафриканская страховая группа Old Mutual, азиатская страховая группа Asia Financial Holdings, американская XN Worldwide Insurance (часть Henner Group) и страховой фонд Noria Capital, работающий на Ближнем Востоке и в Африке. В этом раунде, превысившем запланированную сумму подписки, также приняли участие инвесторы, уже работающие в отрасли страховых технологий («иншуртех»).

Карибу Хониг (Caribou Honig), главный партнер компании SemperVirens, известный как крестный отец отрасли страховых технологий и основатель крупнейшей в мире конференции по иншуртеху InsureTech Connect, также займет место наблюдателя в Совете Директоров компании в результате этого раунда инвестиций.

Все большее число компаний, занимающихся страхованием имущества, ответственности, здоровья и жизни, а также начинающие страховые компании используют платформу CoverGo для разработки и запуска всех видов страховых продуктов в течение нескольких дней, создания многоканального сбыта, оптимизации ведения полисов страхования и автоматизации обработки страховых претензий. В результате с января 2021 года годовой регулярный доход компании CoverGo вырос более чем в 10 раз.

Компания CoverGo уже сотрудничает с такими крупными страховыми компаниями, как AXA, MSIG (MS&AD insurance Group), Dai-ichi Life и Bank of China Group Insurance, а также с такими партнерами по доставке услуг, как Deloitte, Accenture, IBM и Synpulse в Азии, США, Канаде, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и на других рынках по всему миру. Новые инвестиции будут способствовать ускорению международного расширения компании CoverGo, развитию ее партнерской сети консалтинговых компаний и увеличению числа специалистов по продажам и проектированию в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе для удовлетворения растущего спроса на платформу компании CoverGo.

«Существует лишь несколько технологий, существенно преобразующих страховую отрасль, и бескодовая технология явно входит в этот короткий список, — заявил Карибу Хониг. — Поскольку провайдеры все более склоняются к прорывным технологиям, компания CoverGo имеет уникальную возможность ускорить их цифровую трансформацию и повысить эффективность всей цепочки создания ценности в страховании. Платформа следующего поколения компании CoverGo обеспечивает провайдерам непревзойденное сочетание скорости выхода на рынок, экономии затрат и безопасности для достижения успеха как сегодня, так и в будущем. Мы рады поддержать компанию CoverGo на пути ее роста и продвижения на рынке США».

«Сегодня, как никогда, страховые компании понимают, что разработка индивидуальных ИТ-систем является слишком медленным и дорогостоящим процессом, а готовые программные пакеты не отвечают меняющимся требованиям к продукту и потребностям клиентов. Именно поэтому мы наблюдаем быстро растущий спрос во всем мире на действительно конфигурируемую бескодовую платформу, позволяющую компаниям быть гибкими и предлагать актуальные продукты в меняющемся мире, — заявил генеральный директор и основатель компании CoverGo Томаш Голуб (Tomas Holub). — Новое финансирование и уникальный состав стратегических инвесторов в сфере страхования помогут ускорить переход на платформу CoverGo страховых компаний по всему миру».