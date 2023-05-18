Компания DAHON поражает публику новаторским велосипедом на выставке China Cycle 2023

В период с 5 по 8 мая компания DANON продемонстрировала свою линейку продуктов-блокбастеров и передовые технологии складных велосипедов на выставке China Cycle на стенде E1 1305 в новом международном выставочном центре Шанхая. В этом году на выставке, посвященной теме «Безопаснее, умнее и экологичнее», приняли участие более 1200 участников в сфере электрической и неэлектрической велосипедной промышленности.

Во время выставки компания DAHON продемонстрировала более 30 электрических, неэлектрических и детских складных велосипедов, а посетители стенда получили возможность познакомиться с новым грузовым электровелосипедом Cargoe T5, складным велосипедом из углеродного волокна Clinch C10, популярным Archer P8 и скоростным пригородным электровелосипедом Unio E16. Д-р Дэвид Т. Хон, генеральный директор и председатель DAHON, также присутствовал на встрече с производителями велосипедов и пользователями, рассказывая о передовых технологиях в компании Dahon.

В числе наиболее интересных моментов выставки было гоночное соревнование от DAHON, к которому присоединились более 200 гонщиков, которые протестировали запатентованную технологию DAHON Deltec на велосипеде D8. Для участников это была прекрасная возможность испытать Deltec как на открытом воздухе, так и на стенде DAHON, и оценить преимущества этой инновационной технологии. Deltec — это удобный трос, который повышает прочность и жесткость рамы велосипеда. Это большой шаг вперед в технологии проектирования велосипедов, так как это делает складные велосипеды с одной балкой более жесткими, прочными и быстрыми по сравнению с некоторыми горными велосипедами с большими колесами.

За более чем 40 лет разработки высокопроизводительных складных велосипедов компания DAHON получила высокую оценку в велосипедной индустрии на выставке. Выставка China Cycle включила компанию DAHON в шорт-лист «Специализированных, усовершенствованных и инновационных велосипедных предприятий». Ее технология Sharing 360 также завоевала популярность. На стенде она привлекла внимание многих компаний отрасли, которые обсудили потенциальное сотрудничество с командой компании DAHON.

Выставка China Cycle 2023 принесла большой успех компании DANON, первооткрывателю складных велосипедов, которая порадовала поклонников и всю отрасль своими всемирно известными велосипедными технологиями. Теперь бренд смотрит в будущее, оставаясь при этом преданным идее разработки и обновления своей продукции, чтобы все клиенты cмогли наслаждаться поездкой в полном объеме. Компания DAHON представит свои новейшие модели на двух предстоящих велошоу, включая Inabike в Джакарте, Индонезия (24 мая-26 мая) и Eurobike во Франкфурте, Германия (21 июня – 25 июня).