Компания ДОБРОСФЕРА открыла новый завод в Прибалтике

DOBROSFERA® открыла c 1 мая 2021 года завод по производству купольных домов в Латвии: как сообщается в материалах, подписано соглашение о реализации проекта.

Под купольным домом принято понимать строительный объект со сферической закругленной крышей. Однако это лишь общее описание такого типа построек. Многие отмечают, что купольный дом внешне похож на жилище эскимосов. Интернет-магазин купольных домов доступен по адресу https://dobaltic.com/.

Dobrosfera Baltic закупила сырье для купольных домов у крупнейшего поставщика лесо- и пиломатериалов, а также произвела настройку ЧПУ-оборудования в соответствии с требованиями Европейского Союза. Складские запасы сырья позволяют производить более 50 000 домов ежегодно для всех стран ЕС.

Расширяя горизонты, UAB SPECAGRA cтала официальным эксклюзивным дилером DOBROSFERA® в Литовской Республике. Если вы желаете приобрести купольный дом в Литве, пожалуйста, звоните +370 686 868 96 уже сейчас или пишите на dobrosfera.lv@bk.ru.