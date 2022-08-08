Компания DPPAI представит новый видеорегистратор Z50 4K

8 августа компания DPPAI представит новый видеорегистратор Z50. Как и другие модели из серии Z, этот видеорегистратор оснащен экраном предварительного просмотра, обладает элегантным дизайном, но при этом также отличается более мощной производительностью. Чем тоньше, тем мощнее.

Двусторонний видеорегистратор 4K — фокусируйтесь на мельчайших деталях

Модель DDPAI Z50 оснащена фронтальной и задней камерами, которые одновременно производят запись с двух сторон для обеспечения двойной безопасности. Фронтальная камера с датчиком Sony IMX415 и диафрагмой F1.75 имеет угол обзора съемки 140° и позволяет снимать видео с разрешением 4K UHD. По сравнению с Z40, модель Z50 обеспечивает более качественную обработку изображения и разрешение. Благодаря передовым алгоритмам усиления цвета и технологии NightVIS, видеорегистратор Z50 фиксирует более четкие детали, сбалансированное освещение и яркие цвета даже в темноте.

От вождения до парковки

Благодаря усовершенствованной системе содействия вождению (ADAS) с функцией предупреждения об отъезде впереди стоящего автомобиля Z50 помогает водителю не отвлекаться на перекрестках и в пробках, что обеспечивает безопасность и комфорт во время поездок на дальние расстояния. Благодаря системе управления электропитанием IPS водитель может в течение всего дня контролировать состояние автомобиля и не волноваться о разрядке аккумулятора. Сохраняйте душевное спокойствие в течение всего времени, будь то во время вождения или при парковке.

Аварийное резервное хранилище: технология хранения D ² save

Модель Z50 оснащена технологией хранения данных D²save, срабатывающей в случае ошибки в работе TF-карты. Благодаря встроенной флеш-памяти NAND поврежденные файлы будут автоматически сохранены и восстановлены. Кроме того, модель Z50 поддерживает карты памяти размером до 128 Гб и циклическую запись, обеспечивая достаточно места для сохранения записей.

Эффект Advanced Sense Reality (SR) для реалистичных гонок

Компания DDPAI разрабатывает на базе высокоточного гиродатчика и алгоритма SR-скин с данными о вождении для интеграции с видеозаписями поездок, что позволяет превратить ваше вождение в гонку и погрузить вас в реальный мир дрифтинга. Заводите на полную мощность свои гоночные автомобили, уходите в отрыв и наслаждайтесь этими вдохновляющими гонками.

Информация о компании DDPAI

Компания DDPAI, вот уже девять лет ведущая деятельность в сфере производства видеорегистраторов и автомобильной промышленности, первой предложила концепцию регистратора с обменом данными. В настоящее время DDPAI входит в тройку ведущих брендов видеорегистраторов в Китае. Ориентированная на интеллектуальные путешествия и развитие автомобильной промышленности, компания DDPAI осуществляет совместные проекты в сфере интеллектуальных путешествий с SAIC, Geely, JAC, XPeng, Didi, T3 Go, Volvo и сотрудничает с Huawei, Honor и Alibaba, предоставляя многосценарные интеллектуальные и экологически чистые услуги, а также создает AR-навигацию совместно с AutoNavi Maps и Sogou Maps.