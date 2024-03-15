Компания East&West 8 марта организовала вечеринку в Дубае

Общество
15 марта 2024

Бренд одежды East&West, прославляющий историю мастеров Шелкового пути, 8 марта провел весеннюю утреннюю вечеринку East&West в роскошном Be Beach Club в Дубае.

Мероприятие также ознаменовало начало съемок первого этапа всемирно известного проекта «Женщины и дороги. Путь к себе» в ОАЭ. Этот проект, реализуемый известной детской писательницей Кристиной Кретовой и автором песен Анной Каменевой, направлен на расширение прав и возможностей женщин и изучение их пути к самопознанию. Авторы проекта с радостью поделились впечатлениями от начала съемок, включая интервью с вдохновляющими героинями проекта и путешествиями по Эмиратам.

«Мы рады поделиться своими впечатлениями от начала съемок нашего проекта «Женщины и дороги». Путь к себе» в ОАЭ. Мы хотим продемонстрировать великолепие ОАЭ, глубокую синергию между защитой прав и возможностей женщин и сохранением традиций в этом уникальном культурном контексте», — отметили Кристина Кретова и Анна Каменева.

Дубай, известный как город, где Восток встречается с Западом, стал идеальным фоном для этой эксклюзивной утренней вечеринки. Участники обсудили традиции Шелкового пути, современные ценности и много других тем.

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