Компания Eco-Bat S.r.l. приостанавливает производство свинца в Италии

Компания Ecobat, мировой лидер в области переработки аккумуляторов, объявила о том, что с 1 октября 2022 года компания Eco-Bat S.r.l. приостанавливает производство свинца на своих заводах в Падерно и Марчанизе в Италии. Эти предприятия совместно производят 80 000 метрических тонн свинца в год. Решение о приостановке производства свинца вызвано крайне высокими ценами на энергоносители и другими чрезмерными издержками заводов в Италии, в отношении которых нет никаких признаков улучшения. Попытки компании найти другие возможности, кроме приостановки производства, не принесли результата.

В связи с беспрецедентной ситуацией для бизнеса в Италии компания Eco-Bat S.r.l. понесла бы значительные финансовые потери, если бы не приостановила производство. Тем не менее, компания Eco-Bat S.r.l. решила продолжить работу своих итальянских предприятий в сентябре в интересах клиентов, несмотря на то, что ей приходится вести бизнес со значительными убытками. После того, как производство свинца будет приостановлено 1 октября, на обоих заводах по мере необходимости будут по-прежнему осуществляться другие работы, не связанные со свинцом. Компания постоянно отслеживает и оценивает ситуацию на рынке и ее развитие, а также возможные меры государственной поддержки.