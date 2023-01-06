Компания EcoFlow представила новые продукты на выставке CES 2023

Компания EcoFlow, поставщик портативных зарядных станций и решений, основанных навозобновляемых источниках энергии, представила на выставке CES 2023 три новых интеллектуальных устройства: портативный кондиционер воздуха Wave 2, а также роботизированную газонокосилку Blade и портативный холодильник со встроенным ледогенератором Glacier, которые были удостоены звания CES 2023 Honorees, став лучшими продуктами в своих категориях. Эти три новых интеллектуальных устройства отражают стремление бренда к переходу к экологически чистому образу жизни на базе продукции EcoFlow.

Бренд также продемонстрировал свое новое решение для резервного питания дома, показав, что обеспечить жилье энергоснабжением теперь стало как никогда просто. Решение EcoFlow для домашнего резервного питания, созданное на базе мощной портативной электростанции DELTA Pro, представляет собой бесшумную и надежную портативную систему энергоснабжения дома от аккумуляторных батарей, которая придет на смену шумным генераторам, сильно загрязняющим окружающую среду. Этот проект привлек к себе внимание как принципиально новое решение, которое позволит смягчить последствия глобального энергетического кризиса и сделать повседневное энергоснабжение как никогда простым.

Руководитель отдела развития бизнеса компании EcoFlow Брайан Эссенмахер (Brian Essenmacher) заявил следующее: «Мы рады представить на выставке CES 2023 наши новые интеллектуальные устройства и инновационное решение для резервного питания дома. В последние годы мы пережили пандемию, которая сильно изменила нашу жизнь. У нас растут расходы на электроэнергию, и мы столкнулись с экстремальными погодными условиями, которые создают еще более нестабильную энергетическую ситуацию. Именно поэтому компания EcoFlow обеспечивает простое как никогда энергоснабжение, чтобы помочь пользователям жить полной жизнью, будь то за счет экономии времени и затрат или за счет создания дополнительного уровня комфорта дома, на свежем воздухе и в мобильных помещениях».

Три новых интеллектуальных устройства для комфорта нового уровня

Будучи настоящей колыбелью новейших и лучших технологических инноваций, где идеи становятся реальностью, выставка CES 2023 послужила для EcoFlow идеальной платформой для демонстрации того, как ее растущая экосистема интеллектуальных устройств улучшает жизнь дома, на свежем воздухе и в мобильных пространствах. На CES 2023 компания EcoFlow представила три новых продукта:

EcoFlow Blade: первая в мире роботизированная газонокосилка EcoFlow Blade обходится дешевле, чем профессиональные услуги по стрижке газона, и требует меньше физических усилий по сравнению со стандартными роботизированными газонокосилками, что делает уход за газоном совершенно необременительным.

EcoFlow Wave 2: После успеха первого портативного кондиционера Wave модель нового поколения может нагревать и охлаждать воздух, что делает жизнь на свежем воздухе и в автономных помещениях еще более комфортной.

EcoFlow Glacier: Glacier — первый в отрасли портативный холодильник, оснащенный встроенным ледогенератором, который обеспечивает свежесть продуктов и напитков, при этом у пользователей также всегда будет лед под рукой.

Из трех новых продуктов EcoFlow Blade и EcoFlow Glacier были удостоены наград CES 2023 Honorees как лучшие продукты в своих категориях, что подчеркивает их уникальный инновационный дизайн и потенциал для повышения качества жизни пользователей.

Резервное питание дома для поддержания душевного спокойствия

Большинство из нас полагается на энергоснабжение от сети, и когда энергосистема не работает, последствия могут варьироваться от разочарования до смертельного исхода. Традиционно во время отключений электричества люди использовали в качестве аварийного источника питания топливные генераторы. Топливные генераторы сильно шумят, дымят и производят высокий объем выбросов опасного угарного газа, тогда как решение EcoFlow для резервного питания дома обеспечивает чистое, бесшумное и безопасное резервное электропитание.

Система резервного питания для дома для североамериканского рынка была создана на базе DELTA Pro — мощной портативной электростанции с самой высокой скоростью зарядки, обеспечивающей электропитание мощностью до 7200 Вт, что достаточно для поддержания работоспособности критически важных систем в течение недели.

Альтернативное решение для резервного питания дома для пользователей в Европе основано на лучшей в отрасли модульной энергосистеме EcoFlow — Power Kits. В зависимости от потребностей в электроэнергии пользователи могут выбирать и подключать до шести литий-железо-фосфатных аккумуляторов с базовой емкостью 2 кВт/ч и возможностью расширения до 30 кВт/ч с использованием панели Smart Home. Данное решение поддерживает мощность солнечной энергии до 9600 Вт, что обеспечивает возможность зарядки от различных типов и числа солнечных панелей, которые пользователи также могут выбрать из коллекции солнечных панелей EcoFlow для поддержания устойчивого образа жизни. В экстренных случаях пользователь может без труда использовать свои собственные резервные генераторы для зарядки комплектов Power Kits.

Если установка стандартных систем электропитания для дома требует помощи профессионалов и может занять недели или месяцы, то новые системы компании EcoFlow легко устанавливаются как в обычных домах, так и в домах на колесах. Как и три новых устройства, системы резервного питания дома позволяют пользователям вести более комфортную жизнь с как никогда простым энергоснабжением.