Компания EVE Energy представила аккумулятор Mr. Big и систему Mr. Giant

С учетом глобальной повестки по пиковым выбросам углекислого газа и углеродной нейтральности вырос спрос на крупномасштабные хранилища энергии длительного срока службы.

Компания EVE Energy представила свою технологию CTT еще в октябре 2022 г., и стала одной из компаний-первопроходцев в области хранения энергии в литиевых аккумуляторах длительного срока службы.

Как совершить прорыв в хранении энергии в литиевых аккумуляторах длительного срока службы? 25 января 2024 г. EVE Energy провела онлайн-конференцию, связанную с выпуском их флагманской серии Mr. по теме: «Надежное хранение энергии в больших аккумуляторах EVE Energy», на которой представила аккумулятор Mr. Big и систему Mr. Giant.

Аккумулятор Mr. Big имеет большую ёмкость до 628 А-ч. В нем использована высокоскоростная технология штабелирования третьего поколения, обеспечивающая энергоэффективность на уровне 96 %. Система Mr. Giant использует стандартный 20-футовый контейнер, обеспечивая энергоёмкость в размере 5 МВт-ч и высокую энергоэффективность на уровне 95 %.

Д-р Юань Диндин (Yuan Dingding), главный технический директор подразделения литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов компании EVE Energy объяснил, что только что выпущенная флагманская серия Mr. основана на электрохимической технологии и теории, а также включает такие инновационные технологии как токосъём, технологию 3T, а также разделитель 14 мкм, обеспечивая минимальную потерю тепла между циклами зарядки и разрядки, а сами продукты являются «более эффективными, простыми и безопасными», давая новое определение ESS (систем для хранения энергии) и обеспечивая эффективное удовлетворение нужд по разработке крупномасштабных систем хранения энергии длительного срока службы.

По расчетам увеличение энергоэффективности на 1 % приводит к росту операционного дохода клиентов в размере 3,6 миллионов юаней за весь срок службы аккумулятора.

Для улучшения энергоэффективности и рентабельности клиентов команда по НИОКР EVE Energy сохраняет исследовательский дух ученых и берет на себя руководство созданием инновационной модели электрохимического токосъема на основе принципов электрохимии. В ходе данного процесса отдел НИОКР компании EVE Energy создал выводы и полюса аккумулятора на основе принципов «золотого сечения», и аналогично открытию скоростной магистрали в электронике достигла прорыва в энергоэффективности.

Для решения проблемы единообразия температуры на объеме больших аккумуляторов EVE Energy изобрела технологию 3T, которая является одной из основных технологий в флагманской серии Mr.

По словам Юаня Диндина вдохновение для создания революционной технологией 3T пришло из классики научной фантастики «Задача трёх тел». В книге описывается оружие, носящее имя двухмерной фольги, которая делает трехмерное пространство двухмерным. Эта идея вдохновила наш отдел НИОКР.

EVE Energy внедрила устройства «двухмерной фольги» в свои аккумуляторы для преобразования термальной диффузии в трехмерном пространстве во время цикла зарядки-разрядки аккумуляторов в теплообмен в двухмерном пространстве. Она с успехом решила проблему генерации тепла у аккумуляторов большой ёмкости и улучшила энергоэффективность аккумуляторов и систем.

Технология 3T сократила перепад температур с 8 °C до 1,5°C для аккумуляторов Mr. Big. Это позволяет системам Mr. Giant иметь энергоэффективность до 95 % с контролируемым перепадом температур менее 3 °C и сокращением максимальной температуры на 5 °C.

Постоянное развитие технологий литиевых аккумуляторов, оптимизация решений по хранению энергии раскроет полный потенциал фотоэлектрической энергии, обеспечит стабильную подачу электричества в течение дня и ночи, а также внесет свой вклад в восстановление Земли.

Основываясь на почтительном отношении к аккумуляторам, EVE Energy постоянно придерживается своего начального желания и к каждому продукту относится со всей серьезностью.

В сравнении с традиционным решением 314 А-ч интегрированная система Mr. Big ёмкостью 628 А-ч сократила количеств ячеек аккумулятора на 50 %; с точки зрения конструкции аккумулятора была использована цельная конструкция крупного аккумулятора для сокращения на 50 % точек пайки, стальных полосок и оконечных пластин; на уровне системы на 50 % было сокращено количество точек сбора данных и кабелей.

В основе технологических инноваций EVE Energy всегда стоял инновационный характер процессов. Так, например, разделители 14 мкм, выбранные EVE Energy для своей флагманской серии Mr., имеют толщину, далеко превышающую отраслевые стандарты, и это существенно улучшает надежность работы аккумуляторов.

По словам Юаня Диндина эта технология разделителей со специальным покрытием имеет отличный эффект тепловой защиты. Когда температура достигает критического уровня, частицы покрытия начнут таять, и это устранит потенциальные угрозы. Помимо этого, двухстороннее покрытие обеспечивает большую безопасность разделителей.

Являясь первой компанией в мире, которая внедрила и быстро достигла массового производства аккумуляторов флагманской серии Mr., EVE Energy совершила существенный скачок в технологии аккумуляторов для хранения энергии. Данное обстоятельство способствует эффективному продвижению трансформации общества в сторону более чистой, эффективной и устойчивой эры хранения энергии, а также дальнейшему переходу мира в эпоху крупномасштабного хранения энергии.